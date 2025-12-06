Принуждают РФ к деэскалации: Умеров и Виткофф раскрыли результаты новых переговоров по миру

После шестого заседания украинской и американской делегаций по мирному урегулированию российско-украинской войны стороны пришли к выводу, что для завершения войны необходимо, чтобы РФ продемонстрировала приверженность к деэскалации.

Россияне также должны доказать, что стремятся достичь прекращения убийств, говорится в идентичных по тексту сообщениях специального посланника Дональда Трампа по вопросам мира Стивена Уиткоффа и секретаря СНБО Рустема Умерова.

"Сегодня группа провела шестое заседание за последние две недели. Секретарь Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является достижение соглашения, которое защищает ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для успешного демократического будущего", — говорится в тексте.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к окончанию этой войны.

В то же время американцы и украинцы договорились о рамках договоренностей по безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания длительного мира.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", — отметили Виткофф и Умеров.

Отдельно стороны рассмотрели "Программу будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы Соединенных Штатов и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

"Американская и украинская стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны", — подчеркнули участники встречи.

Они также отметили, что завтра снова соберутся, чтобы продолжить обсуждение.

