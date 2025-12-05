Переговоры о завершении войны: Сырский назвал "красные флаги" на пути к миру

Украинская армия воюет, чтобы не отдавать врагу свою землю, и если говорить о справедливом мире для Украины – это завершение войны без предварительных условий.

Бои должны остановиться на линии столкновения, заявил в интервью Sky News главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

В беседе с журналисткой он выразил недоверие заявлениям Кремля о желании прекратить войну и обвинил Владимира Путина в использовании попытки Дональда Трампа выступить посредником в мирных переговорах в качестве "прикрытия", пока российские войска пытаются силой захватить новые территории на поле боя.

Он дал понять, что ВСУ продолжат сражаться, даже если дипломатия потерпит неудачу, и предупредил, что на кону судьба всей Европы.

"Наша главная миссия — защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Естественно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; поэтому мы не отдаем свою территорию", – заявил генерал.

ВСУ в тяжелейших условиях противостоят врагу на Донбассе Фото: ukranews.com

Военный добавил, что даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена передать Москве земли Донбасса, которые она все еще контролирует:

"Все войны рано или поздно заканчиваются, и, конечно же, мы надеемся, что и наша тоже. И когда это произойдет, должен установиться справедливый мир. В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения".

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров:

"Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем".

В свою очередь экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если Украина откажется от предложений, которые ей озвучивают сейчас, через год можно ожидать потерю еще большей части территории и людей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина после войны должна стать "буферным государством" между РФ и НАТО. Также он призвал Киев согласиться на условия 28-пунктного "мирного плана Трампа", который предусматривал отказ от территорий и сокращение армии.

Что известно о мирном плане США

20-21 ноября медиа публиковали так называемый"мирный план Трампа", согласно которому Украина должна была отказаться в пользу РФ от территории размером с Люксембург. Также среди 28 пунктов плана были отказы Киева от курса на НАТО, "защита русскоязычных" и сокращение Вооруженных сил Украины.

После встреч между американской, украинской и российской делегациями в Женеве и Абу-Даби 23-25 ноября мирный план США был обновлен и сокращен до 19 пунктов.

Агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника 26 ноября писало, что в основе мирного плана США оказался документ из РФ, переданный американцам в октябре 2025 года.

Напомним, 28 ноября Виктор Орбан посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.