"До декабря 2026-го мы потеряем больше территории": Кулеба рассказал, что будет, если сейчас отказаться от предложений

Экс-министр внутренних дел Дмитрий Кулеба назвал два варианта развития событий для Украины, один из которых может привести к ухудшению ситуации.

Если Украина откажется от предложений, которые ей высказывают сейчас, через год можно ожидать потерю еще большей части территории и людей. Об этом Кулеба рассказал в видеоролике, который выложил на своей странице в Instagram.

"У нас есть два варианта. Первый вариант: мы заключаем не самое приятное, мягко говоря, мирное соглашение, чтобы получить паузу в войне. Я лично не считаю, что это будет вечный мир, это будет соглашение о прекращении огня", — пояснил чиновник.

Зато второй вариант, который сейчас возможен, это отсутствие изменений и оставление ситуации такой, какая она есть сейчас. Тогда Украина рискует столкнуться с большей потерей территорий, однако предложения на столе переговоров между сторонами будут такими же, как сейчас.

Відео дня

"Второй вариант — оставить все, как есть. С пониманием того, что имеющиеся ресурсы, и те ресурсы, запланированные к появлению в 2026 году, дают основания прийти к выводу, что до декабря 26-го мы потеряем больше территории, больше людей. Ну, но, в принципе, на столе будут лежать те же переговорные предложения, что и сейчас", — отметил Кулеба.

Экс-министр отметил, что "коллапса украинской обороны" не произойдет, однако Украина не имеет достаточно ресурсов для того, чтобы "изменить траекторию этой войны". Переговоры, которые сейчас ведутся, Кулеба назвал "первыми серьезными" с начала полномасштабного вторжения России в Украину, не только с начала второй каденции президента США Дональда Трампа. Экс-министр считает, что они "нацелены на результат".

Напомним, 1 декабря Кулеба рассказал соучредителю издательства "Книголав" Светлане Павелецкой, что в 2024 году пытался скомуницировать украинскую власть с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Также в сентябре Кулеба в интервью для OBOZREVATEL указал на ошибку украинцев, из-за которой в 2022 году не удалось вернуть территории.