"До грудня 2026-го ми втратимо більше території": Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій

Ексміністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба назвав два варіанти розвитку подій для України, один з яких може спричинити погіршення ситуації.

Якщо Україна відмовиться від пропозицій, які їй висловлюють зараз, через рік можна очікувати на втрату ще більшої частини території та людей. Про це Кулеба розповів у відеоролику, який виклав на своїй сторінці в Instagram.

"У нас є два варіанти. Перший варіант: ми укладаємо не найприємнішу, м'яко кажучи, мирну угоду, щоб отримати паузу у війні. Я особисто не вважаю, що це буде вічний мир, це буде угода про припинення вогню", — пояснив посадовець.

Натомість другий варіант, який зараз можливий, це відсутність змін та залишення ситуації такою, яка вона є наразі. Тоді Україна ризикує зіштовхнутися з більшою втратою територій, однак пропозиції на столі переговорів між сторонами будуть такими ж, як є зараз.

Відео дня

"Другий варіант — залишити все, як є. З розумінням того, що наявні ресурси, та ті ресурси, заплановані до появи у 2026 році, дають підстави дійти висновку, що до грудня 26-го ми втратимо більше території, більше людей. Ну, але, в принципі, на столі лежатимуть ті самі переговорні пропозиції, що і зараз", — зазначив Кулеба.

Ексміністр зауважив, що "колапсу української оборони" не станеться, однак Україна не має достатньо ресурсів для того, аби "змінити траєкторію цієї війни". Перемовини, які зараз ведуться, Кулеба назвав "першими серйозними" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не лише з початку другої каденції президента США Дональда Трампа. Ексміністр вважає, що вони "націлені на результат".

Нагадаємо, 1 грудня Кулеба розповів співзасновниці видавництва "Книголав" Світлані Павелецькій, що у 2024 році намагався скомунікувати українську владу з зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Також у вересні Кулеба в інтерв'ю для OBOZREVATEL вказав на помилку українців, через яку у 2022 році не вдалося повернути території.