Шанс повернути землі в кордонах 1991 року був: Кулеба вказав на помилку українців (відео)

У 2022 році Україна була здатна повернути захоплені ЗС РФ території, але і влада, і суспільство припустились однієї помилки. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що у 2023 році за це довелося "дуже болісно розплачуватися".

"[Шанс] був. Та суспільство зробило величезну помилку, поставивши знак рівності між кордонами 91-го року та перемогою, кінцем війни", — сказав дипломат в інтерв’ю OBOZREVATEL.

Він пояснив, що ні тоді, ні зараз вихід до кордонів 1991 року не означав завершення війни. Насправді ж кінець протистояння настане тоді, коли Росія відмовиться від своїх намірів повернути контроль над Україною.

"Ми перевершили за великим рахунком історію з кордоном 91-го року та зайшли якраз у Курську область і були там, і контролювали території, історично заселені українцями. Ну і що, це зупинило війну? Не зупинило", — підкреслив Кулеба.

Він назвав "великою помилкою" розкручування очікувань про тотальну перемогу України і визнав, що сам став частиною того інформаційного потоку, потрапивши "у пастку ейфорії". Водночас колишній міністр запевнив, що це було природним, адже українці раділи, що вистояли.

"Бо коли тобі всі кажуть — ти помреш, у тебе немає шансів, а ти виживаєш і доказуєш усім, що ти сильніший, а потім ще й там блискавично звільняєш 50% захопленої ворогом території, ну, звісно, ризик впасти в ейфорію зашкалює. І ми туди й потрапили. Всі — і влада, і суспільство", — зазначив він.

Зі слів Кулеби, тоді всі працювали на те, щоб "ще трохи", а потім у 2023 році за це довелося "дуже болісно розплачуватися".

Сценарії завершення війни в Україні

Ексміністр підкреслив, що Україна виходить з цієї війни сильнішою як держава і нація, повертаючись до Західного світу і втративши території без юридичного визнання цього. За його оцінкою, можливі два шляхи розвитку подій, і перший з них — "умовно фінський або данський". Йдеться про втрату земель внаслідок анексії, смирення з цим та побудову успішної країни в тих кордонах, які є. Кулеба наголосив, що не є прихильником такого сценарію.

Другий сценарій — "азербайджано-вірменський". Він полягає у втраті територій і підготовці до відвоювання або дипломатичного повернення їх, яка може зайняти десятиліття.

"Ми набагато сильніші, ніж здається. І довели, що нічого неможливого не буває. Тому питання буде тільки в тому, хто ефективніше використає час після припинення вогню", — запевнив дипломат.

Нагадаємо, в італійському ЗМІ заявили, що ексголова МЗС Дмитро Кулеба нібито виїхав у Польщу. Однак у його пресслужбі заперечили чутки про "втечу" за кордон, зазначивши, що дипломат поїхав у службове відрядження.

Згодом Кулеба опублікував відео з конференції у Південній Кореї, запрошення на яку отримав ще приблизно п’ять місяців тому. Він підкреслив, що чутки про його втечу з’являються "раз на рік".