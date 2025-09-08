Кулеба спростував чутки про "втечу" до Польщі: навіщо ексочільник МЗС поїхав з України (відео)

Італійські ЗМІ поширили інформацію про нібито виїзд колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Польщі. Сам Кулеба спростував ці повідомлення, підтвердивши своє перебування в Кореї та участь у міжнародних заходах.

На своїй сторінці в Instagram у Stories Дмитро Кулеба опублікував відео, в якому спростував чутки про "втечу" та показав, що перебуває в Південній Кореї на World Knowledge Forum — великій конференції, на яку його запросили ще близько п’яти місяців тому. Він також зазначив, що подібні заголовки з’являються щороку — рік тому ЗМІ писали про нібито його виїзд до США, що також не відповідало дійсності.

"Схоже формується традиція, з одного боку неприємна, з іншого боку навіть кумедна трохи. Раз на рік з'являються заголовки про те, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулеба втік в США, не втік. Тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу, не втік. Насправді я в Кореї, покажу навіть вам беджик, World Knowledge Forum, це велика конференція, на яку мене запросили", — зазначив він у відео.

Окрім цього, Кулеба додав, що пізніше візьме участь у заході в Польщі, після чого повернеться до Києва. Він запросив охочих зустрітися з ним 20 вересня на заході "Кураж", де говоритиме на тему "Сила нашого покоління".

Дмитро Кулеба "втік з України" — що про це відомо

Варто зауважити, італійське видання Corriere della Sera повідомило, що Кулеба нібито виїхав до Польщі на автомобілі з Києва незадовго до набрання чинності указу, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. ЗМІ посилалося нібито на коментар самого Кулеби, де він стверджував, що поїздка відбулася за кілька годин до дії документа та не була втечею з країни. Крім того, у коментарі йшлося про те, що певні кола влади досі зберігають радянське сприйняття свободи пересування, коли закордонна поїздка може розцінюватися як загроза державі.

Пізніше пресслужба Дмитра Кулеби повідомила hromadske, що ця інформація не відповідає дійсності. Там підтвердили: 3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону виїзду колишнім дипломатам із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, проте Кулеба залишив країну ще до її набрання чинності, прямувавши через Польщу у службове відрядження.

Нагадаємо, що минулого року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував чутки про нібито втечу до США. У своєму зверненні в соціальних мережах він наголосив, що залишається в Україні, а його робота у Гарвардському університеті не передбачає переїзду до Сполучених Штатів.

Окрім цього, у нещодавньому інтерв'ю Дмитро Кулеба розповів, що Україну намагаються "нагнути". Однак, з його слів, залишається "простір для гри" і поки нічого не вирішено.