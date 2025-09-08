Італійські ЗМІ повідомили, що Кулеба "втік з України": в пресслужбі вже відреагували

Італійські ЗМІ поширили інформацію про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито виїхав до Польщі. У пресслужбі Кулеби заперечили ці заяви та пояснили обставини його перебування за кордоном.

За інформацією італійського видання Corriere della Sera, Кулеба нібито прибув до Польщі автомобілем із Києва незадовго до набрання чинності указу, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Колишній міністр запевнив видання, що виїхав за кілька годин до дії документа і підкреслив, що не розглядав це як втечу зі своєї країни.

"Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі", — цитує слова Дмитра Кулеби видання.

За його словами, указ не пов’язаний із чинним воєнним станом, який обмежує виїзд чоловіків призовного віку, а є частиною заходів, спрямованих на контроль за висловлюваннями колишніх дипломатів за кордоном. За оцінками, обмеження стосуються близько двадцяти осіб, і, на його думку, вони спрямовані на блокування певних критичних голосів.

Також Corriere della Sera пише, що після звільнення з посади міністра Кулеба працював професором у Парижі та США, а також планував участь у конференції в Південній Кореї. Зокрема, перебування за кордоном було необхідним для виконання професійних обов’язків та участі у міжнародних заходах.

Водночас Кулеба зазначив у коментарі італійському ЗМІ, що певні кола влади досі зберігають радянське сприйняття свободи пересування, коли поїздка за кордон може трактуватися як потенційна загроза чи змова проти держави.

"Вони звалили це на мені, бо я публічно засудив намір Зеленського цензурувати дві комісії. І це серйозна проблема. Громадянське суспільство навмисно вирішило обмежити критику, щоб сприяти єдності в ім’я воєнних зусиль. Але тепер Зеленський не має права скористатися цим, щоб заглушити будь-який голос, окрім свого власного", — йдеться в матеріалі.

Дмитро Кулеба виїхав з України — реакція пресслужби

Натомість у пресслужбі Дмитра Кулеби заперечили повідомлення іноземних медіа про його "втечу" з України та в коментарі для hromadske пояснили, що поширена інформація не відповідає дійсності. Там підтвердили, що 3 вересня уряд ухвалив постанову, яка забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, однак наголосили: ексміністр залишив країну ще до набуття чинності цього документа, прямувавши через Польщу у службове відрядження.

Як пише hromadske, за офіційними даними, метою поїздки стала участь у міжнародному форумі World Knowledge Forum — 2025 у Сеулі. У програмі заходу передбачена його участь у панельній дискусії на тему "Переозброєння Європи", а також виступ із доповіддю "Уроки війни в Україні". Після Південної Кореї Кулеба планує відвідати Польщу для участі ще в одній конференції, а вже 20 вересня повернутися до України та виступити на публічному заході "Кураж" у Києві.

Нагадаємо, що нещодавно почали діяти нові правила щодо можливості виїзду за кордон для чоловіків віком до 22 років включно. Важливо, що нові правила не стосуються молодих чоловіків, які обіймають певні державні посади в органах влади, місцевого самоврядування тощо. Як і раніше, такі люди можуть виїжджати лише у зв’язку зі службовими відрядженнями.

Також Фокус писав, що за словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку не будуть зняті до завершення воєнного стану, а після цього буде ще короткий "проміжний період".