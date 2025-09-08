Итальянские СМИ сообщили, что Кулеба "сбежал из Украины": в пресс-службе уже отреагировали

Итальянские СМИ распространили информацию о том, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы выехал в Польшу. В пресс-службе Кулебы опровергли эти заявления и объяснили обстоятельства его пребывания за границей.

Related video

По информации итальянского издания Corriere della Sera, Кулеба якобы прибыл в Польшу на автомобиле из Киева незадолго до вступления в силу указа, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Бывший министр заверил издание, что выехал за несколько часов до действия документа и подчеркнул, что не рассматривал это как побег из своей страны.

"Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью", — цитирует слова Дмитрия Кулебы издание.

По его словам, указ не связан с действующим военным положением, которое ограничивает выезд мужчин призывного возраста, а является частью мер, направленных на контроль за высказываниями бывших дипломатов за рубежом. По оценкам, ограничения касаются около двадцати человек, и, по его мнению, они направлены на блокирование определенных критических голосов.

Также Corriere della Sera пишет, что после увольнения с должности министра Кулеба работал профессором в Париже и США, а также планировал участие в конференции в Южной Корее. В частности, пребывание за рубежом было необходимым для выполнения профессиональных обязанностей и участия в международных мероприятиях.

В то же время Кулеба отметил в комментарии итальянскому СМИ, что определенные круги власти до сих пор сохраняют советское восприятие свободы передвижения, когда поездка за границу может трактоваться как потенциальная угроза или заговор против государства.

"Они свалили это на меня, потому что я публично осудил намерение Зеленского цензурировать две комиссии. И это серьезная проблема. Гражданское общество намеренно решило ограничить критику, чтобы способствовать единству во имя военных усилий. Но теперь Зеленский не имеет права воспользоваться этим, чтобы заглушить любой голос, кроме своего собственного", — говорится в материале.

Дмитрий Кулеба выехал из Украины — реакция пресс-службы

Зато в пресс-службе Дмитрия Кулебы опровергли сообщения иностранных медиа о его "побеге" из Украины и в комментарии для hromadske объяснили, что распространенная информация не соответствует действительности. Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление, запрещающее выезд за границу бывшим дипломатам с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, однако отметили: экс-министр покинул страну еще до вступления в силу этого документа, направляясь через Польшу в служебную командировку.

Как пишет hromadske, по официальным данным, целью поездки стало участие в международном форуме World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. В программе мероприятия предусмотрено его участие в панельной дискуссии на тему "Перевооружение Европы", а также выступление с докладом "Уроки войны в Украине". После Южной Кореи Кулеба планирует посетить Польшу для участия еще в одной конференции, а уже 20 сентября вернуться в Украину и выступить на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве.

Напомним, что недавно начали действовать новые правила о возможности выезда за границу для мужчин в возрасте до 22 лет включительно. Важно, что новые правила не касаются молодых мужчин, которые занимают определенные государственные должности в органах власти, местного самоуправления и тому подобное. Как и раньше, такие люди могут выезжать только в связи со служебными командировками.

Также Фокус писал, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста не будут сняты до завершения военного положения, а после этого будет еще короткий "промежуточный период".