Кулеба опроверг слухи о "побеге" в Польшу: зачем экс-глава МИД уехал из Украины (видео)

Итальянские СМИ распространили информацию о якобы выезде бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Польшу. Сам Кулеба опроверг эти сообщения, подтвердив свое пребывание в Корее и участие в международных мероприятиях.

На своей странице в Instagram в Stories Дмитрий Кулеба опубликовал видео, в котором опроверг слухи о "побеге" и показал, что находится в Южной Корее на World Knowledge Forum — большой конференции, на которую его пригласили еще около пяти месяцев назад. Он также отметил, что подобные заголовки появляются каждый год — год назад СМИ писали о якобы его выезде в США, что также не соответствовало действительности.

"Похоже формируется традиция, с одной стороны неприятная, с другой стороны даже забавная немного. Раз в год появляются заголовки о том, что Кулеба куда-то сбежал. Где-то примерно год назад появились заголовки, что Кулеба сбежал в США, не сбежал. Теперь появились заголовки, что сбежал в Польшу, не сбежал. На самом деле я в Корее, покажу даже вам беджик, World Knowledge Forum, это большая конференция, на которую меня пригласили", — отметил он в видео.

Кроме этого, Кулеба добавил, что позже примет участие в мероприятии в Польше, после чего вернется в Киев. Он пригласил желающих встретиться с ним 20 сентября на мероприятии "Кураж", где будет говорить на тему "Сила нашего поколения".

Дмитрий Кулеба "сбежал из Украины" — что об этом известно

Стоит заметить, итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что Кулеба якобы выехал в Польшу на автомобиле из Киева незадолго до вступления в силу указа, который запрещает бывшим дипломатам выезжать за границу. СМИ ссылалось якобы на комментарий самого Кулебы, где он утверждал, что поездка состоялась за несколько часов до действия документа и не была побегом из страны. Кроме того, в комментарии говорилось о том, что определенные круги власти до сих пор сохраняют советское восприятие свободы передвижения, когда зарубежная поездка может расцениваться как угроза государству.

Позже пресс-служба Дмитрия Кулебы сообщила hromadske, что эта информация не соответствует действительности. Там подтвердили: 3 сентября правительство приняло постановление о запрете выезда бывшим дипломатам с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, однако Кулеба покинул страну еще до его вступления в силу, направляясь через Польшу в служебную командировку.

Напомним, что в прошлом году бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о якобы бегстве в США. В своем обращении в социальных сетях он отметил, что остается в Украине, а его работа в Гарвардском университете не предусматривает переезда в Соединенные Штаты.

Кроме этого, в недавнем интервью Дмитрий Кулеба рассказал, что Украину пытаются "нагнуть". Однако, по его словам, остается "пространство для игры" и пока ничего не решено.