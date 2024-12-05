"Поеду на Гуцульщину": Кулеба отреагировал на слухи, что якобы сбежал в США (видео)

Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера при школе Кеннеди в Гарварде. Он заверил, что будет ездить в командировки в соответствии с законодательством Украины и возвращаться из них.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о своем якобы бегстве в США. В обращении, опубликованном на его страницах в социальных сетях, он заявил, что остается в Украине, а трудоустройство в Гарвардский университет не предусматривает переезда в США.

Кулеба отметил, что фейк о том, что он сбежал в США после отставки, начали разгонять еще в сентябре, а сейчас его "разгоняют с особым удовольствием".

"Несется, несется по всем каналам о том, что Кулеба предал, Кулеба незаконно выехал, Кулеба покинул Украину. Я буду жить в Украине. Я буду ездить в командировки в соответствии с законодательством Украины и исключительно в соответствии с ним. Я буду возвращаться из командировок", — заявил дипломат.

Он привел цитату из релиза Гарвардского университета, где говорится, что он будет оставаться в Украине, совершая лишь несколько визитов в США.

"Работая в должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба будет оставаться в Украине, осуществляя несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и широким сообществом Гарварда", — говорится в заявлении.

Кулеба добавил, что для него является честью присоединиться к сообществу Гарварда, ведь это возможность продвигать украинские интересы на новом уровне. Он пообещал в начале января рассказать, что будет для этого делать.

"Но в любом случае я буду и дальше жить в Украине, в Киеве. Скоро поеду на Гуцульщину, потом на Полтавщину, потом в Черкасскую область и запишу вам истории оттуда", — отметил экс-министр.

Напомним, 4 декабря новостной сайт университета The Harvard Gazette что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет работать при Гарвардской школе государственного управления имени Джона Кеннеди.

12 ноября сообщалось, что Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США, однако он отказался. Дипломат был одним из кандидатов на должность и заменить Оксану Маркарову.