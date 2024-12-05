"Поїду на Гуцульщину": Кулеба відреагував на чутки, що нібито утік до США (відео)

Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді. Він запевнив, що буде їздити у відрядження відповідно до законодавства України і повертатиметься з них.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував чутки про свою нібито втечу до США. У зверненні, опублікованому на його сторінках у соціальних мережах, він заявив, що залишається в Україні, а працевлаштування до Гарвардського університету не передбачає переїзду до США.

Кулеба зазначив, що фейк про те, що він втік до США після відставки, почали розганяти ще у вересні, а зараз його "розганяють з особливим задоволенням".

"Несеться, несеться по всім каналах про те, що Кулеба зрадив, Кулеба незаконно виїхав, Кулеба залишив Україну. Я буду жити в Україні. Я буду їздити у відрядження відповідно до законодавства України і виключно відповідно до нього. Я буду повертатися з відряджень", — заявив дипломат.

Він навів цитату з релізу Гарвардського університету, де йдеться, що він залишатиметься в Україні, здійснюючи лише кілька візитів до США.

"Працюючи на посаді нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Массачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду", — йдеться у заяві.

Кулеба додав, що для нього є честю приєднатися до спільноти Гарварду, адже це можливість просувати українські інтереси на новому рівні. Він пообіцяв на початку січня розповісти, що буде для цього робити.

"Але у будь-якому разі я буду й надалі жити в Україні, в Києві. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти", — зазначив ексміністр.

Нагадаємо, 4 грудня новинний сайт університету The Harvard Gazette що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба працюватиме при Гарвардській школі державного управління імені Джона Кеннеді.

12 листопада повідомлялося, що Дмитру Кулебі пропонували стати послом України в США, однак він відмовився. Дипломат був одним із кандидатів на посаду і замінити Оксану Маркарову.