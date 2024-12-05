Звільнений з МЗС України Кулеба влаштувався до університету в США: подробиці

Ексміністр закордонних справ України отримав роботу у Гарварді. В університеті уточнюють, що Дмитро Кулеба жити продовжить в Україні, а до США навідуватиметься протягом навчального року.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба працюватиме старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі державного управління імені Джона Кеннеді у США. Про це повідомляє новинний сайт університету The Harvard Gazette.

Повідомляється, що у Центрі Белфера український державний діяч досліджуватиме стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інституцій і створення стійких міжнародних коаліцій. Він спілкуватиметься зі студентами та викладачами Гарвардської школи, проводитиме семінари та лекції.

Крім того, в планах Кулеби — написання книги, в якій буде детально висвітлено війну РФ проти України.

У Гарварді також уточнюють, що Дмитро Кулеба є нерезидентним співробітником — тобто він залишатиметься в Україні, а Гарвардську школу у місті Кембриджі в США відвідуватиме протягом навчального семестру для безпосереднього спілкування зі студентами та викладачами.

"Дмитро Кулеба був лідером трансформацій у вирішенні одного з найбільших викликів ліберальному міжнародному порядку та найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни. Його стратегічне бачення та лідерство були надзвичайними і його призначення підтверджує нашу місію підготувати наступне покоління лідерів до орієнтування у складному світі, що швидко розвивається. Його присутність стане натхненням для наших студентів і неоціненним ресурсом для нашої академічної спільноти", — сказала директор Центру Белфера Меган Л. О'Салліван.

Причину свого звільнення з посади голови МЗС Кулеба коментував 22 жовтня. За його словами, претензій до його роботи йому не висловлювали і питання було не в проблемах у зовнішній політиці України.

Нагадаємо, 29 листопада Дмитро Кулеба заявив, що Україна програє війну, якщо не отримає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію" на фронті.

У подкасті 27 листопада Дмитро Кулеба сказав, що не дивиться фільми та серіали про політику, бо вони не відповідають дійсності.