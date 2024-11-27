"Це все неправда": Кулеба розповів, чому не дивиться фільми та серіали про політику (відео)

За словами колишнього голови МЗС, йому подобається дивитися те, де глядач може розслабити голову і просто насолоджуватися картинкою. А ось більшість політичних картин не зовсім реалістичні.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за краще не дивитися фільми та серіали про політику, адже йому подобаються інші жанри. Про свої вподобання дипломат розповів у подкасті "Пряма Червона".

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За його словами, йому більше подобається дивитися ті картини, адже глядачі мають можливість відключати на певний час мозок і просто можуть насолоджуватися приємною картинкою. З останнього, що він дивився — "Дедпул і Росомаха" від Marvel.

"Усі фільми про політику ділю на "близько до правди" і "зовсім неправда", — заявив Дмитро Кулеба.

Як приклад дипломат навів серіал "Дипломатка", другий сезон якого нещодавно вийшов на Netflix. У картині згадуються сучасні проблеми, включно з повномасштабною війною в Україні та протистоянням Заходу з Іраном. При цьому, він вважає, що там не показали правди.

"Прийшов додому, а Світлана (кохана ексголови МЗС, — ред.) дивилася серіал "Дипломатка". Сів із нею, подивився 10 хвилин. Сказав, що це все неправда", — заявив Дмитро Кулеба.

Серед фільмів, які "близькі до правди", колишній голова дипломатичного відомства назвав "Хвіст крутить собакою" режисера Баррі Левінсона, а також перший сезон серіалу "Картковий будинок" Девіда Фінчера.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що ексочільнику МЗС Дмитру Кулебі пропонували стати послом України в США, однак він відмовився. Дипломат був одним із кандидатів на посаду і замінити Оксану Маркарову.

22 жовтня Дмитро Кулеба розповідав, чим планує займатися після звільнення з міністерства. За його словами, зараз він працює над важливими для країни питаннями, однак очікує, що незабаром обов'язково обійме якусь посаду.