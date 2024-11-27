"Это все неправда": Кулеба рассказал, почему не смотрит фильмы и сериалы о политике (видео)

По словам бывшего главы МИД, ему нравится смотреть то, где зритель может расслабить голову и просто наслаждаться картинкой. А вот большинство политических картин не совсем реалистичны.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предпочитает не смотреть фильмы и сериалы про политику, ведь ему нравятся другие жанры. О своих предпочтениях дипломат рассказал в подкасте "Пряма Червона".

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По его словам, ему больше нравится смотреть те картины, ведь зрители имеют возможность отключать на время мозг и просто могут наслаждаться приятной картинкой. Из последнего, что он смотрел — "Дэдпул и Росомаха" от Marvel.

"Все фильмы о политике делю на "близко к правде" и "совсем неправда", — заявил Дмитрий Кулеба.

В качестве примера дипломат привел сериал "Дипломатка", второй сезон которого недавно вышел на Netflix. В картине упоминаются современные проблемы, включая полномасштабную войну в Украине и противостояние Запада с Ираном. При этом, он считает, что там не показали правды.

"Пришел домой, а Светлана (возлюбленная экс-главы МИД, — ред.) смотрела сериал "Дипломатка". Сел с ней, посмотрел 10 минут. Сказал, что это все неправда", — заявил Дмитрий Кулеба.

Среди фильмов, которые "близки к правде", бывший глава дипломатического ведомства назвал "Хвост крутит собакой "режиссера Барри Левинсона, а также первый сезон сериала "Карточный домик" Дэвида Финчера.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что экс-главе МИД Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США, однако он отказался. Дипломат был одним из кандидатов на должность и заменить Оксану Маркарову.

22 октября Дмитрий Кулеба рассказывал, чем планирует заниматься после увольнения из министерства. По его словам, сейчас он работает над важными для страны вопросами, однако ожидает, что вскоре обязательно займет какую-то должность.