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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Відсутні засоби: якщо все так буде продовжуватися, то Україна програє війну, — Кулеба

ЗСУ, війна в Україні, Дмитро Кулеба
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Дмитро Кулеба зазначив, що Україна може програти війну

Ексглава МЗС зазначив, що Україна наразі не може змінити траєкторію подій, однак на початку повномасштабного вторгнення ситуація була гіршою.

На цей момент на фронті все має поганий вигляд. Наразі в України немає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію та змінити траєкторію подій, які зараз відбуваються". Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

"Чи є у нас сьогодні засоби та інструменти, щоб перевернути ситуацію та змінити траєкторію того, як події відбуваються? Ні, не маємо. І якщо так піде далі, ми програємо війну", — зазначив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що в перші місяці війни все було ще гірше. Він зазначив, що питання, чому Захід нічого не робить, є наразі найскладнішим.

"Те, що я ненавиджу в моїх розмовах з європейськими та американськими експертами — а "ненависть" — це слово, яке я зазвичай не вживаю, — це те, що всі запитують, що Україна готова зробити, що Україна готова прийняти. І я кажу, хлопці, спочатку знайдіть відповідь на питання, що Путін готовий прийняти. Тому що це місце, звідки йде війна", — додав політик.

За словами Дмитра Кулеби, українцям пощастило, що у 2022 році президентом США був Джо Байден. Він додав, що якби на чолі держави був хтось інший, то "було б набагато гірше".

"У серці Джо Байдена є місце для України. Але його розум був сформований логікою холодної війни"… Ви з ним не говорите про членство України в НАТО. Не говоріть йому про ядерну зброю. Тому що це те, що дратує його", — зазначив ексочільник МЗС.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що війна в Україні розпочалася б раніше, якби вона не заблокувала початок руху Києва до НАТО у 2008 році. Тоді українська армія була слабшою, ніж у лютому 2022 року.

Зазначимо, що у Європі знову взялися за обговорення теми відправлення іноземного військового контингенту в Україну. Зокрема, Британія і Франція хочуть ввести війська в Україну.