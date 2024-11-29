Відсутні засоби: якщо все так буде продовжуватися, то Україна програє війну, — Кулеба

Ексглава МЗС зазначив, що Україна наразі не може змінити траєкторію подій, однак на початку повномасштабного вторгнення ситуація була гіршою.

На цей момент на фронті все має поганий вигляд. Наразі в України немає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію та змінити траєкторію подій, які зараз відбуваються". Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

"Чи є у нас сьогодні засоби та інструменти, щоб перевернути ситуацію та змінити траєкторію того, як події відбуваються? Ні, не маємо. І якщо так піде далі, ми програємо війну", — зазначив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що в перші місяці війни все було ще гірше. Він зазначив, що питання, чому Захід нічого не робить, є наразі найскладнішим.

"Те, що я ненавиджу в моїх розмовах з європейськими та американськими експертами — а "ненависть" — це слово, яке я зазвичай не вживаю, — це те, що всі запитують, що Україна готова зробити, що Україна готова прийняти. І я кажу, хлопці, спочатку знайдіть відповідь на питання, що Путін готовий прийняти. Тому що це місце, звідки йде війна", — додав політик.

За словами Дмитра Кулеби, українцям пощастило, що у 2022 році президентом США був Джо Байден. Він додав, що якби на чолі держави був хтось інший, то "було б набагато гірше".

"У серці Джо Байдена є місце для України. Але його розум був сформований логікою холодної війни"… Ви з ним не говорите про членство України в НАТО. Не говоріть йому про ядерну зброю. Тому що це те, що дратує його", — зазначив ексочільник МЗС.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що війна в Україні розпочалася б раніше, якби вона не заблокувала початок руху Києва до НАТО у 2008 році. Тоді українська армія була слабшою, ніж у лютому 2022 року.

Зазначимо, що у Європі знову взялися за обговорення теми відправлення іноземного військового контингенту в Україну. Зокрема, Британія і Франція хочуть ввести війська в Україну.