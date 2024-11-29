Отсутствуют средства: если все так будет продолжаться, то Украина проиграет войну, — Кулеба

Экс-глава МИД отметил, что Украина пока не может изменить траекторию событий, однако в начале полномасштабного вторжения ситуация была хуже.

На данный момент на фронте все выглядит плохо. Сейчас у Украины нет средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию и изменить траекторию событий, которые сейчас происходят". Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы перевернуть ситуацию и изменить траекторию того, как события происходят? Нет, не имеем. И если так пойдет дальше, мы проиграем войну", — отметил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что в первые месяцы войны все выглядело еще хуже. Он отметил, что вопрос, почему Запад ничего не делает, является сейчас самым сложным.

"То, что я ненавижу в моих разговорах с европейскими и американскими экспертами — а "ненависть" — это слово, которое я обычно не употребляю, — это то, что все спрашивают, что Украина готова сделать, что Украина готова принять. И я говорю, ребята, сначала найдите ответ на вопрос, что Путин готов принять. Потому что это место, откуда идет война", — добавил политик.

По словам Дмитрия Кулебы, украинцам повезло, что в 2022 году президентом США был Джо Байден. Он добавил, что если бы во главе государства был кто-то другой, то "было бы гораздо хуже".

"В сердце Джо Байдена есть место для Украины. Но его ум был сформирован логикой холодной войны"... Вы с ним не говорите о членстве Украины в НАТО. Не говорите ему о ядерном оружии. Потому что это то, что раздражает его", — отметил экс-глава МИД.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что война в Украине началась бы раньше, если бы она не заблокировала начало движения Киева в НАТО в 2008 году. Тогда украинская армия была слабее, чем в феврале 2022 года.

Отметим, что в Европе снова взялись за обсуждение темы отправки иностранного военного контингента в Украину. В частности, Великобритания и Франция хотят ввести войска в Украину.