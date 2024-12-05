Уволенный из МИД Украины Кулеба устроился в университет в США: подробности

Экс-министр иностранных дел Украины получил работу в Гарварде. В университете уточняют, что Дмитрий Кулеба жить продолжит в Украине, а в США будет наведываться в течение учебного года.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет работать старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе государственного управления имени Джона Кеннеди в США. Об этом сообщает новостной сайт университета The Harvard Gazette.

Сообщается, что в Центре Белфера украинский государственный деятель будет исследовать стратегии противодействия автократии, укрепление демократических институтов и создание устойчивых международных коалиций. Он будет общаться со студентами и преподавателями Гарвардской школы, проводить семинары и лекции.

Кроме того, в планах Кулебы — написание книги, в которой будет подробно освещена война РФ против Украины.

В Гарварде также уточняют, что Дмитрий Кулеба является нерезидентным сотрудником — то есть он будет оставаться в Украине, а Гарвардскую школу в городе Кембридже в США будет посещать в течение учебного семестра для непосредственного общения со студентами и преподавателями.

"Дмитрий Кулеба был лидером трансформаций в решении одного из крупнейших вызовов либеральному международному порядку и крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Его стратегическое видение и лидерство были чрезвычайными, и его назначение подчеркивает нашу миссию подготовить следующее поколение лидеров к ориентированию в сложном, быстро развивающемся мире. Его присутствие станет вдохновением для наших студентов и неоценимым ресурсом для нашего академического сообщества", — сказала директор Центра Белфера Меган Л. О'Салливан.

Причину своего увольнения с должности главы МИД Кулеба комментировал 22 октября. По его словам, претензий к его работе ему не высказывали, и вопрос был не в проблемах во внешней политике Украины.

Напомним, 29 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проиграет войну, если не получит средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию" на фронте.

В подкасте 27 ноября Дмитрий Кулеба сказал, что не смотрит фильмы и сериалы о политике, потому что они не соответствуют действительности.