Шанс вернуть земли в границах 1991 года был: Кулеба указал на ошибку украинцев (видео)

В 2022 году Украина была способна вернуть захваченные ВС РФ территории, но и власть, и общество допустили одну ошибку. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в 2023 году за это пришлось "очень болезненно расплачиваться".

Related video

"[Шанс] был. Но общество сделало огромную ошибку, поставив знак равенства между границами 91-го года и победой, концом войны", — сказал дипломат в интервью OBOZREVATEL.

Он пояснил, что ни тогда, ни сейчас выход к границам 1991 года не означал завершения войны. На самом же деле конец противостояния наступит тогда, когда Россия откажется от своих намерений вернуть контроль над Украиной.

"Мы превзошли по большому счету историю с границей 91-го года и зашли как раз в Курскую область и были там, и контролировали территории, исторически заселенные украинцами. Ну и что, это остановило войну? Не остановило", — подчеркнул Кулеба.

Он назвал "большой ошибкой" раскручивание ожиданий о тотальной победе Украины и признал, что сам стал частью того информационного потока, попав "в ловушку эйфории". В то же время бывший министр заверил, что это было естественным, ведь украинцы радовались, что выстояли.

"Потому что когда тебе все говорят — ты умрешь, у тебя нет шансов, а ты выживаешь и доказываешь всем, что ты сильнее, а потом еще и там молниеносно освобождаешь 50% захваченной врагом территории, ну, конечно, риск впасть в эйфорию зашкаливает. И мы туда и попали. Все — и власть, и общество", — отметил он.

По словам Кулебы, тогда все работали на то, чтобы "еще немного", а потом в 2023 году за это пришлось "очень болезненно расплачиваться".

Сценарии завершения войны в Украине

Экс-министр подчеркнул, что Украина выходит из этой войны более сильной как государство и нация, возвращаясь к Западному миру и потеряв территории без юридического признания этого. По его оценке, возможны два пути развития событий, и первый из них — "условно финский или датский". Речь идет о потере земель в результате аннексии, смирение с этим и построение успешной страны в тех границах, которые есть. Кулеба подчеркнул, что не является сторонником такого сценария.

Второй сценарий — "азербайджано-армянский". Он заключается в потере территорий и подготовке к отвоеванию или дипломатическому возвращению их, которая может занять десятилетия.

"Мы намного сильнее, чем кажется. И доказали, что ничего невозможного не бывает. Поэтому вопрос будет только в том, кто эффективнее использует время после прекращения огня", — заверил дипломат.

Напомним, в итальянском СМИ заявили, что экс-глава МИД Дмитрий Кулеба якобы выехал в Польшу. Однако в его пресс-службе опровергли слухи о "побеге" за границу, отметив, что дипломат поехал в служебную командировку.

Впоследствии Кулеба опубликовал видео с конференции в Южной Корее, приглашение на которую получил еще примерно пять месяцев назад. Он подчеркнул, что слухи о его побеге появляются "раз в год".