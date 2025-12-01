Єрмак відхилив пропозицію Кулеби налагодити контакт із зятем Трампа: "Кушнер ні до чого"

Ексміністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба зізнався, що ще навесні 2024 року намагався скомунікувати українську владу з бізнесменом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Це було ще до перемоги Трампа на президентських виборах.

Однак ця ідея не зустріла схвалення на Банковій, розповів колишній очільник МЗС у розмові зі Світланою Павелецькою, фахівчинею з комунікацій і співзасновницею видавництва "Книголав". Відео розмови він опублікував у себе на YouTube-каналі.

За словами Кулеби, його з Кушнером познайомив якийсь голландець на одному із закритих заходів, куди він був запрошений як міністр. Український політик і американський бізнесмен обмінялися контактами.

"Я приїхав до Києва і доповів, що є така лінія контакту, яку можна розвивати: дружня і відкрита до спілкування... У відповідь я почув монолог, що я нічого не розумію в розкладах в Америці, від колишнього глави ОП (Андрія Єрмака, — прим. авт), що я не знаю таких очевидних фактів, що Кушнер ні до чого, що на Кушнера ставку робити не треба. Треба робити ставку на Майка Помпео, і він уже її зробив, і він побудує всю комунікацію з трампістами", — згадує гість ефіру.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський підтримав Єрмака.

"І власне я не отримав мандат на продовження якихось змістовних бесід з Кушнером. Тому ми обмінялися там приватними повідомленнями і все", — додав Кулеба.

Наразі Джаред Кушнер — один із ключових переговірників з боку США в питанні врегулювання російсько-української війни та мирного плану Трампа.

"Якби хоч хтось, не обов'язково я, почав говорити з Кушнером тоді, зараз би ми мали людину, яка б займала набагато більш проукраїнську позицію, ніж він зараз займає. Але не скористалися стратегічною можливістю, змарнували її через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують і підвішують, і ось тепер треба будувати", — резюмував ексміністр.

Раніше ЗМІ дізналися, що прадід Джареда Кушнера народився на Тернопільщині. Його сім'я емігрувала з України до Нью-Йорка на початку ХХ століття.

Джаред Кушнер: зять президента США, бізнесмен і парламентер

Джаред Корі Кушнер — зять президента США Дональда Трампа, чоловік його старшої дочки від першого шлюбу Іванки Трамп. Він є старшим сином підприємця з торгівлі нерухомістю з Нью-Йорка Чарльза Кушнера, за походженням єврея. Сім'я Кушнерів належить до "сучасної ортодоксальної" єврейської громади Нью-Йорка. Вікіпедія пише, що предкам сім'ї вдалося вижити під час Голокосту в Білорусі.

У 2009 році Джаред Кушнер одружився з Іванкою Трамп, дочкою бізнесмена Дональда Трампа. У пари є троє дітей. Чоловік брав активну участь у передвиборчій кампанії Трампа на президентських виборах 2016 року.

Джаред Кушнер із дружиною Іванкою Трамп та їхніми трьома дітьми Фото: instagram @ivankatrump

30 листопада і 1 грудня Кушнер був у складі переговорної групи від США, куди, крім нього, увійшли спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, Рустем Умеров розповів, чим закінчилися зустрічі з американською делегацією у Флориді.

Також повідомлялося, що Кушнеру дозволили побудувати готельний комплекс у столиці Сербії, Белграді.