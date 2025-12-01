Ермак отклонил предложение Кулебы наладить контакт с зятем Трампа: "Кушнер не при делах"

Экс-министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что еще весной 2024 года пытался скоммуницировать украинскую власть с бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Это было еще до победы Трампа на президентских выборах.

Однако эта идея не встретила одобрения на Банковой, рассказал бывший глава МИДа в беседе со Светланой Павелецкой, специалистом по коммуникациям и соосновательницей издательства "Книголав". Видео разговора он опубликовал у себя на YouTube-канале.

По словам Кулебы, его с Кушнером познакомил некий голландец на одном из закрытых мероприятий, куда он был приглашен как министр. Украинский политик и американский бизнесмен обменялись контактами.

"Я приехал в Киев и доложил, что есть такая линия контакта, которую можно развивать: дружественная и открытая к общению… В ответ я услышал монолог, что я ничего не понимаю в раскладах в Америке, от бывшего главы ОП (Андрея Ермака, – прим. авт), что я не знаю таких очевидных фактов, что Кушнер не при делах, что на Кушнера ставку делать не надо. Надо делать ставку на Майка Помпео, и он уже ее сделал, и он построит всю коммуникацию с трампистами", – вспоминает гость эфира.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский поддержал Ермака.

"И собственно я не получил мандат на продолжение каких-то содержательных бесед с Кушнером. Поэтому мы обменялись там частными сообщениями и все", – добавил Кулеба.

Сейчас Джаред Кушнер – один из ключевых переговорщиков со стороны США в вопросе урегулирования российско-украинской войны и мирного плана Трампа.

"Если бы хоть кто-то, не обязательно я, начал говорить с Кушнером тогда, сейчас бы мы имели человека, который бы занимал намного более проукраинскую позицию, чем он сейчас занимает. Но не воспользовались стратегической возможностью, упустили ее из-за внутренних интриг внутри страны, которые нас уничтожают и подвешивают, и вот теперь надо строить", – резюмировал экс-министр.

Ранее СМИ разузнали, что прадед Джареда Кушнера родился на Тернопольщине. Его семья эмигрировала из Украины в Нью-Йорк в начале ХХ века.

Джаред Кушнер: зять президента США, бизнесмен и переговорщик

Джаред Кори Кушнер — зять президента США Дональда Трампа, муж его старшей дочери от первого брака Иванки Трамп. Он является старшим сыном предпринимателя по торговле недвижимостью из Нью-Йорка Чарльза Кушнера, по происхождению еврея. Семья Кушнеров принадлежит к "современной ортодоксальной" еврейской общине Нью-Йорка. Википедия пишет, что предкам семьи удалось выжить во время Холокоста в Беларуси.

В 2009 году Джаред Кушнер женился на Иванке Трамп, дочери бизнесмена Дональда Трампа. У пары есть трое детей. Мужчина принимал активное участие в предвыборной кампании Трампа на президентских выборах в 2016 года.

Джаред Кушнер с женой Иванкой Трамп и их тремя детьми Фото: instagram @ivankatrump

30 ноября и 1 декабря Кушнер был в составе переговорной группы от США, куда, кроме него вошли спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, Рустем Умеров рассказал, чем закончились встречи с американской делегацией во Флориде.

Также сообщалось, что Кушнеру разрешили построить гостиничный комплекс в столице Сербии, Белграде.