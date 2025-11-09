Приняли специальный закон: зятю Трампа разрешили строить новый отель

Парламент Сербии принял закон, разрешающий строительство гостиничного комплекса в столице страны Белграде. Строить отели планирует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Дело в том, что элитный комплекс хотят построить на месте бывшей штаб-квартиры Югославской армии, объясняет ВВС. Здание было разрушено во время бомбардировок Белграда силами НАТО в 1999 году, и оно до сих пор является определенным символом для некоторых жителей сербской столицы.

За строительство хочет взяться фирма Джареда Кушнера Affinity Partners, и в прошлом году правительство Сербии лишило здание статуса охраняемого объекта и заключило с компанией трамповского зятя долгосрочный договор аренды. Это вызвало акции протеста и упреки в сторону правительства, что документация на разрешение была просто подделана.

Однако президент Сербии Александар Вучич, который вообще поддерживает довольно тесные связи с самим Трампом, поддержал планы по гостиничному строительству. Кстати, речь идет о плане стоимостью 500 миллионов долларов, а договор заключили на 99 лет.

Теперь партия Вучича, у которой есть большинство в парламенте, провела специальное голосование по дальнейшему разрешению на строительство и одержала победу.

Оппозиция выразила возмущение таким решением: мол, памятник сербской истории теперь превратят в "казино и джакузи", чтобы угодить действующей американской администрации.

Напомним, что несколько лет назад зять Трампа Джаред Кушнер был номинирован на Нобелевскую премию. Его выдвинул на соискание премии мира юрист Алан Дершовиц, который заявил о "ведущей роли" Кушнера в заключении мирных соглашений между Израилем и арабскими странами (так называемых соглашений Авраама).