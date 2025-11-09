Ухвалили спеціальний закон: зятю Трампа дозволили будувати новий готель

Парламент Сербії ухвалив закон, що дозволяє будівництво готельного комплексу в столиці країні Белграді. Будувати готелі планує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Справа у тому, шо елітний комплекс хочуть будувати на місці колишньої штаб-квартири Югославської армії, пояснює ВВС. Будівля була зруйнована під час бомбардувань Белграда силами НАТО в 1999 році, і вона досі є певним символом для деяких мешканців сербської столиці.

За будівництво хоче взятися фірма Джареда Кушнера Affinity Partners, і минулого року уряд Сербії позбавив будівлю статусу охоронюваного обʼєкта й уклав з компанією трампівського зятя довгостроковий договір оренди. Це спричинило акції протесту та закиди у бік уряду, що документацію на дозвіл було просто підроблено.

Проте президент Сербії Александар Вучич, який взагалі підтримує доволі тісні зв'язки з самим Трампом, підтримав плани з готельного будівництва. До речі, йдеться про план вартістю 500 мільйонів доларів, а договір уклали на 99 років.

Тепер партія Вучича, яка має більшість у парламенті, провела спеціальне голосування щодо подальшого дозволу на будівництво й здобула перемогу.

Опозиція висловила обурення таким рішенням: мовляв, пам’ятку сербської історії тепер перетворять на "казино та джакузі", аби догодити чинній американській адміністрації.

Нагадаємо, що кілька років тому зять Трампа Джаред Кушнер був номінований на Нобелівську премію. Його висунув на здобуття премії миру юрист Алан Дершовіц, який заявив про "провідну роль" Кушнера в укладанні мирних угод між Ізраїлем та арабськими країнами (так званих угод Авраама).