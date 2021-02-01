Зять Трампа Джаред Кушнер номінований на Нобелівську премію

Юрист Алан Дершовіц, який номінував Кушнера, відзначив його роль в укладанні мирних угод між Ізраїлем та арабськими країнами, які отримали назву "угоди Авраама".

Зять і радник екс-президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер номінований на Нобелівську премію миру за свою роль в переговорному процесі, який привів до висновку мирних угод між Ізраїлем та арабськими країнами, які отримали назву "угоди Авраама".

Про це повідомляє Reuters.

Кушнер і його помічник Аві Берковіц були номіновані на пропозицію юриста Алана Дершовіца, який свого часу захищав Трампа на першому слуханні щодо імпічменту. Дершовіц має повноваження щодо висунення на премію, так як є професором Гарвардського університету.

У своєму листі до Нобелівського комітету Дершовіц допустив, що його номінація може бути спірною, але зазначив, що нобелівська премія вручається не за популярність або ім'я, а за великі досягнення.

"Нобелівська премія миру не для популярності і не оцінка того, що міжнародна спільнота може думати про тих, хто допоміг встановити мир. Це нагорода за виконання критеріїв, встановлених Альфредом Нобелем у його заповіті", — написав він.

Сам Кушнер заявив, що для нього велика честь бути номінованим на Нобелівську премію.

Нагадаємо, 15 вересня 2020 року в Білому домі США було підписано історичну угоду між ОАЕ, Бахрейном і Ізраїлем. В обмін на встановлення дипломатичних відносин з двома арабськими державами Тель-Авів відмовився від планів щодо окупації палестинського Західного берега Йордану.

В кінці серпня президент ОАЕ Халіфа бен Зейд Аль Нахайян видав указ про скасування економічного бойкоту Ізраїлю.