Зять Трампа Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию

Номинировавший Кушнера юрист Алан Дершовиц отметил его роль в заключении мирных соглашений между Израилем и арабскими странами, получивших название "соглашения Авраама".

Зять и советник экс-президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию мира за свою роль в переговорном процессе, который привел к заключению мирных соглашений между Израилем и арабскими странами, получивших название "соглашения Авраама".

Об этом сообщает Reuters.

Кушнер и его помощник Ави Берковицем были номинированы по предложению юриста Алан Дершовиц, который в свое время защищал Трампа на первом слушании по импичменту. Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению на премию, так как является профессором Гарвардского университета.

В своем письме Нобелевскому комитету Дершовиц допустил, что его номинация может быть спорной, но отметил, что нобелевская премия вручается не за популярность или имя, а за большие достижения.

"Нобелевская премия мира не для популярности и не оценка того, что международное сообщество может думать о тех, кто помог установить мир. Это награда за выполнение критериев, установленных Альфредом Нобелем в его завещании", – написал он.

Сам Кушнер заявил, что для него большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию.

Напомним, 15 сентября 2020 года в Белом доме США было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.

В конце августа президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля.