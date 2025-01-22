Ученые из Тернопольщины нашли историческую связь между Трампом и Украиной

Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, из которой происходит прадед Джареда Кушнера по материнской линии.

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Прадед зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера родился на Тернопольщине. Его семья эмигрировала из Украины в Нью-Йорк в начале 20 века. Об этом "Суспільному" рассказал историк, краевед и педагог, бывший городской голова села Подгайцы Степан Колодницкий.

Степан Колодницкий является составителем издания "Подгайцы и Подгаеччина", в котором собрал всю историческую информацию о крае и туристический путеводитель "Путями штетлов. Путешествия забытым континентом", в котором есть информация о древних еврейских городах.

Как рассказал историк, сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, из которой происходит прадед Джареда Кушнера по материнской линии.

"В начале ХХ века еврейское население в Подгайцах составляло 53 процента. Со временем большинство эмигрировало в Израиль, США и другие страны. Среди них — и предки Джареда Кушнера", — рассказал Степан Колодницкий.

Он показал улицу, на которой во времена Второй мировой войны было еврейское гетто, а на местном еврейском кладбище, по его словам, похоронены около 1,5 тысячи сохранившихся мацев. Более 50 надгробий здесь датируются 17 веком.

"В 2011 году кладбище обследовала еврейская научная экспедиция. Ученые обнаружили древнейшую мацеву с 1596 года", — рассказал Степан Колодницкий.

На вопрос, есть ли могила Штадтмауэра на еврейском кладбище в Подгайцах, историк ответил: "Могилы самой нет, потому что вы видите, что уничтожили и большевики, и немцы, и другие люди".

Джаред Кушнер, что известно:

Джаред Кори Кушнер — зять Президента Дональда Трампа, муж его старшей дочери от первого брака Иванки Трамп.

Джаред Кушнер является старшим сыном предпринимателя по торговле недвижимостью из Нью-Йорка Чарльза Кушнера, по происхождению еврея. Семья Кушнеров принадлежит к "современной ортодоксальной" еврейской общине Нью-Йорка. Википедия пишет, что предкам семьи удалось выжить во время Холокоста в Беларуси.

В 2009 году Джаред Кушнер женился на Иванке Трамп, дочери бизнесмена Дональда Трампа. У пары есть трое детей. Мужчина принимал активное участие в предвыборной кампании Трампа на президентских выборах в 2016 г.