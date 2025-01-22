Науковці з Тернопільщини знайшли історичний зв'язок між Трампом і Україною

Збережені документи свідчать про те, що у Підгайцях тривалий час мешкала родина Штадтмауерів, з якої походить прадід Джареда Кушнера по материнській лінії.

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Прадід зятя американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера народився на Тернопільщині. Його родина емігрувала з України до Нью Йорка на початку 20 століття. Про це "Суспільному" розповів історик, краєзнавець та педагог, колишній міський голова села Підгайці Степан Колодницький.

Степан Колодницький є упорядником видання "Підгайці та Підгаєччина", в якому зібрав усю історичну інформацію про край та туристичний путівник "Шляхами штетлів. Мандрівки забутим континентом", в якому є інформація про давні єврейські міста.

Як розповів історик, збережені документи свідчать про те, що у Підгайцях тривалий час мешкала родина Штадтмауерів, з якої походить прадід Джареда Кушнера по материнській лінії.

"На початку ХХ століття єврейське населення у Підгайцях становило 53 відсотки. Згодом більшість емігрувала до Ізраїлю, США та інших країн. Серед них — і предки Джареда Кушнера", — розповів Степан Колодницький.

Він показав вулицю, на якій в часи Другої світової війни було єврейське гетто, а на місцевому єврейському цвинтарі, за його словами, поховані близько 1,5 тисячі збережених мацев. Понад 50 надгробків тут датуються 17 століттям.

"В 2011 році кладовище обстежувала єврейська наукова експедиція. Науковці виявили найдавнішу мацеву з 1596 року", — розповів Степан Колодницький.

На запитання, чи є могила Штадтмауера на єврейському кладовищі у Підгайцях, історив відповів: "Могили самої немає, бо ви бачите, що знищили і більшовики, і німці, і інші люди".

Джаред Кушнер, що відомо:

Джаред Корі Кушнер — зять Президента Дональда Трампа, чоловік його старшої доньки від першого шлюбу Іванки Трамп.

Джаред Кушнер є старшим сином підприємця з торгівлі нерухомістю з Нью-Йорку Чарльза Кушнера, за походженням єврея. Родина Кушнерів належить до "модерної ортодоксальної" єврейської общини Нью-Йорку. Вікіпедія пише, що предкам родини вдалося вижити під час Голокосту в Білорусі.

У 2009 році Джаред Кушнер одружився з Іванкою Трамп, дочкою бізнесмена Дональда Трампа. У пари є троє дітей. Чоловік брав активну участь у передвиборчій кампанії Трампа на президентських виборах у 2016 р.