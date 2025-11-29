"Украина станет буферным государством": Орбан требует от Киева уступить территории России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина после войны должна стать "буферным государством" между РФ и НАТО. Также он призвал Киев согласиться на условия 28-пунктного "мирного плана Трампа", который предусматривал отказ от территорий и сокращение армии.

Мирный план США и перспективы завершения войны в Украине Орбан прокомментировал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 28 ноября. Венгерский премьер считает, что территориальные уступки Украины в мирном соглашении "неизбежны".

"Единственное возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина снова станет буферным государством, каким она была когда-то", — заявил Орбан.

По его словам, Россия должна сохранить за собой согласованную на международной мирной конференции оккупированную территорию, а земли к западу от линии фронта до восточной границы Североатлантического альянса (НАТО) должны "образовать территорию украинского государства", которая будет существовать как буферная зона.

Также, по мнению Орбана, НАТО и РФ должны договориться о "численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым будет разрешено действовать в буферной зоне". И Альянс, и Россия при этом должны гарантировать, что "никто не будет подчинять это буферное государство своей власти".

Кроме того, венгерский чиновник заявил, что Украина должна "отказаться от иллюзий и посмотреть в глаза реальности", отраженной в предыдущей версии мирного плана США из 28 пунктов.

"Во-первых, время играет на руку России, а не Украине — это означает, что чем дольше откладывается мир, тем больше людей и территорий Украина потеряет", — сказал премьер-министр Венгрии.

Он добавил, что согласно этим требованиям российская экономика должна быть вновь интегрирована в мировую, антироссийские санкции постепенно сняты, а замороженные активы РФ — использованы для создания совместных инвестиционных фондов России и США.

"Сказка о том, что европейцы будут финансировать войну деньгами из России, закончилась. Мы должны признаться нашим гражданам, что каждый евро, который мы потратили до сих пор, и каждый евро, который мы потратим в будущем на поддержку Украины, будет полностью, на 100 процентов, оплачен людьми в Европе", — сказал Орбан.

Что известно о мирном плане США

20-21 ноября медиа публиковали так называемый"мирный план Трампа", согласно которому Украина должна была отказаться в пользу РФ от территории размером с Люксембург. Также среди 28 пунктов плана были отказы Киева от курса на НАТО, "защита русскоязычных" и сокращение Вооруженных сил Украины.

После встреч между американской, украинской и российской делегациями в Женеве и Абу-Даби 23-25 ноября мирный план США был обновлен и сокращен до 19 пунктов.

Агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника 26 ноября писало, что в основе мирного плана США оказался документ из РФ, переданный американцам в октябре 2025 года.

Напомним, 28 ноября Виктор Орбан посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.