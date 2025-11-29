"Україна стане буферною державою": Орбан вимагає від Києва поступитися територіями Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна після війни має стати "буферною державою" між РФ і НАТО. Також він закликав Київ погодитися на умови 28-пунктного "мирного плану Трампа", який передбачав відмову від територій і скорочення армії.

Мирний план США та перспективи завершення війни в Україні Орбан прокоментував в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому 28 листопада. Угорський прем'єр вважає, що територіальні поступки України в мирній угоді "неминучі".

"Єдине можливе довгострокове рішення полягає в тому, щоб післявоєнний порядок ґрунтувався на фундаментальному принципі, згідно з яким Україна знову стане буферною державою, якою вона була колись", — заявив Орбан.

За його словами, Росія повинна зберегти за собою узгоджену на міжнародній мирній конференції окуповану територію, а землі на захід від лінії фронту до східного кордону Північноатлантичного альянсу (НАТО) мають "утворити територію української держави", яка буде існувати як буферна зона.

Також, на погляд Орбана, НАТО і РФ повинні домовитися щодо "чисельності й оснащення обмежених українських збройних сил, яким буде дозволено діяти в буферній зоні". І Альянс, і Росія при цьому мають гарантувати, що "ніхто не буде підпорядковувати цю буферну державу своїй владі".

Крім того, угорський урядовець заявив, що Україна повинна "відмовитися від ілюзій і подивитися в очі реальності", відображеній у попередній версії мирного плану США з 28 пунктів.

"По-перше, час грає на руку Росії, а не Україні — це означає, що чим довше відкладається мир, тим більше людей і територій Україна втратить", — сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Він додав, що згідно з цими вимогами російська економіка має бути знову інтегрована до світової, антиросійські санкції поступово зняті, а заморожені активи РФ — використані для створення спільних інвестиційних фондів Росії та США.

"Казка про те, що європейці фінансуватимуть війну грошима з Росії, закінчилася. Ми повинні зізнатися нашим громадянам, що кожен євро, який ми витратили досі, і кожен євро, який ми витратимо в майбутньому на підтримку України, буде повністю, на 100 відсотків, оплачений людьми в Європі", — сказав Орбан.

Що відомо про мирний план США

20-21 листопада медіа публікували так званий "мирний план Трампа", згідно з яким Україна мала відмовитися на користь РФ від території розміром з Люксембург. Також серед 28 пунктів плану були відмови Києва від курсу на НАТО, "захист російськомовних" і скорочення Збройних сил України.

Після зустрічей між американською, українською та російською делегаціями в Женеві й Абу-Дабі 23-25 листопада мирний план США було оновлено за скорочено до 19 пунктів.

Агентство Reuters з посиланням на три неназвані джерела 26 листопада писало, що в основі мирного плану США виявився документ з РФ, переданий американцям у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, 28 листопада Віктор Орбан відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.