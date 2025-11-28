"Готовы содействовать": Орбан предложил Путину площадку для мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сделать площадкой для "мирного саммита" Будапешт. Также он положительно отозвался об обнародованном недавно мирном плане США.

Виктор Орбан предложил провести мирные переговоры в венгерской столице во время визита в Кремль 28 ноября. По его словам, его страна заинтересована в завершении российско-украинской войны.

"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конце приведут к этому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова способствовать успешному завершению этого процесса", — сказал венгерский премьер.

Российский диктатор поблагодарил Орбана за то, что тот откликнулся на предложение Трампа, который хотел провести встречу с Путиным в Будапеште (этот саммит впоследствии был отменен президентом США).

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования Будапешта как площадки, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", — сказал Путин.

Виктор Орбан прилетел в РФ тайно

Премьер Венгрии прилетел на встречу с Путиным в Москву 28 ноября тайно от партнеров, не известив об этом ни европейских лидеров, ни США. Он анонсировал разговор с президентом РФ об энергетической безопасности и энергоносителях для Венгрии. Выход к прессе после разговора не запланирован.

17 ноября Орбан в очередной раз выступил против помощи Украине со стороны стран Европейского Союза, заявив, что это похоже на "попытку помочь алкоголику, прислав ему еще один ящик водки".

Мирные переговоры: последние подробности

Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что Россия получила мирный план, согласованный с Украиной, и его обсуждение запланировано на следующую неделю. Двумя днями ранее он говорил, что заявления президента США Дональда Трампа о близости мирного соглашения были преждевременными.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в опубликованном 27 ноября интервью утверждал, что президент Владимир Зеленский не отдаст украинские территории в обмен на мир и не подпишет план с таким пунктом.