Встреча с Путиным готовилась в секрете от партнеров: Орбан заявил, что летит в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным СМИ, об этом визите не были уведомлены ни европейские парнеры, ни США.

"Курс на Москву", — заявил 28 ноября Орбан, анонсировав свой визит.

Он рассказал, какие темы будет обсуждать в Кремле.

"Энергетическая безопасность и доступные, низкие цены на энергоносители зимой в Венгрии — именно поэтому мы поехали в Вашингтон, и именно поэтому я сейчас еду в Москву", — отметил венгерский премьер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Орбан летит в Москву. По его словам, после 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) с ним проведет переговоры Путин. После разговора политики не собираются подходить к прессе.

В издании VSquare со ссылкой на дипломатические источники передали, что партнеры Венгрии по НАТО или ЕС проинформированы о визите не были. Кроме того, вероятно, встреча не была согласована с Вашингтоном.

Отмечается, что Орбан летит в Москву с делегацией из десятков человек. В нее, в частности, вошли министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро. Главы Минфина и Минэнергетики, вероятно, в Кремле не появятся, хотя тема энергетики будет доминировать в переговорах. Также будут обсуждаться ядерные вопросы и потенциальное приобретение венгерской нефтяной компанией MOL доли "Газпрома" в сербской NIS. Ожидается, что премьер-министр будет подавать свой визит как ступеньку к возрождению идеи Будапештского "мирного саммита".

Неназванный европейский дипломат рассказал, что встреча Орбана и Путина была запланирована заранее, но организована тайно. Фактически речь идет о переговорах России и Венгрии, которые происходят ежегодно.

Эта встреча с Путиным будет четвертой для Орбана за время полномасштабной войны в Украине и пятнадцатой в целом.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против финансовой помощи Украине со стороны ЕС. Он заявил, что "военная мафия высасывает деньги европейских налогоплательщиков "военная мафия высасывает деньги европейских налогоплательщиков" и сравнил поддержку с отправкой дополнительной водки человеку с зависимостью.

Венгерский премьер Виктор Орбан также отмечал, что с оккупацией Донецкой области придется смириться, и преградой этому якобы может стать разве что чудо. По его мнению, у Украины "нет шансов" победить в войне.