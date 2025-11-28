Зустріч з Путіним готувалась таємно від партнерів: Орбан заявив, що летить у Москву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан летить до Москви, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, про цей візит не були повідомлені ані європейські парнери, ані США.

"Курс на Москву", — заявив 28 листопада Орбан, анонсувавши свій візит.

Він розповів, які теми обговорюватиме у Кремлі.

"Енергетична безпека та доступні, низькі ціни на енергоносії взимку в Угорщині – саме тому ми поїхали до Вашингтона, і саме тому я зараз їду до Москви", — зазначив угорський прем'єр.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Орбан летить до Москви. З його слів, після 13:00 за місцевим часом (12:00 по Києву) з ним проведе переговори Путін. Після розмови політики не збираються підходити до преси.

У виданні VSquare з посиланням на дипломатичні джерела передали, що партнери Угорщини з НАТО чи ЄС проінформовані про візит не були. Окрім того, ймовірно, зустріч не була погоджена з Вашингтоном.

Зазначається, що Орбан летить до Москви з делегацією з десятків людей. До неї, зокрема, увійшли міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва та транспорту Янош Лазар та радник із нацбезпеки Марцел Біро. Голови Мінфіну та Міненергетики, ймовірно, у Кремлі не з'являться, хоча тема енергетики домінуватиме у переговорах. Також будуть обговорюватись ядерні питання та потенційне придбання угорською нафтовою компанією MOL частки "Газпрому" в сербській NIS. Очікується, що прем'єр-міністр подаватиме свій візит як сходинку до відродження ідеї Будапештського "мирного саміту".

Неназваний європейський дипломат розповів, що зустріч Орбана й Путіна була запланована заздалегідь, але організована таємно. Фактично йдеться про переговори Росії й Угорщини, які відбувається щороку.

Ця зустріч з Путіним буде четвертою для Орбана за час повномасштабної війни в Україні та п'ятнадцятою загалом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти фінансової допомоги Україні з боку ЄС. Він заявив, що "воєнна мафія висмоктує гроші європейських платників податків "воєнна мафія висмоктує гроші європейських платників податків" і порівняв підтримку з надсиланням додаткової горілки людині з залежністю.

Угорський прем'єр Віктор Орбан також зазначав, що з окупацією Донецької області доведеться змиритися, і на перепоні цьому нібито може стати хіба що диво. На його думку, в України "немає шансів" перемогти у війні.