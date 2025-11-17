РФ продовжуватиме захоплювати території: Орбан висловився про шанси України на перемогу у війні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо "не станеться диво", Росія продовжить окупацію східної української території Донецької області, назвавши це "реальністю", з якою доведеться змиритися.

Угорський прем'єр також розкритикував підтримку Європою Києва, що він схарактеризував як "божевілля". Про це Орбан розповів в ході інтерв'ю для видання Politico.

Віктор Орбан заявив, що в України "немає шансів" виграти війну із Росією, назвавши фінансову допомогу Києва даремною.

"Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і … маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", — вважає угорський прем'єр.

Мирні переговори

Орбан також висловився про мирні переговори. На його думку, європейські лідери навмисно затягують перемовини, сподіваючись на те, що ще зможуть зайняти вигідну переговорну позицію. Орбан стверджує, що Європа нібито хоче "продовжувати війну" в Україні.

"Вони думають… що ми повинні продовжувати війну, щоб більше підтримувати Україну", — заявив політик.

Натомість Орбан вважає, що європейці повинні відкрити "незалежний канал зв'язку" з Росією, і стверджує, що для РФ ситуація та час наразі складаються краще, через що потрібно припинити війну в Україні.

Угорський прем'єр пропонує американській стороні проводити переговори з росіянами, а тоді — європейським лідерам.

"А потім подивитися, чи зможемо ми об’єднати позиції американців та європейців", — зазначив Орбан.

Гарантії безпеки

Віктор Орбан наголошує, що його не цікавить той факт, хто переможе у війні в Україні — Київ чи Кремль. Він розповів про те, що Європі необхідно застосовувати підхід до України такий, який буде заснований на європейських інтересах передусім.

Мирна угода, за його словами, повинна стабілізувати кордони, "незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні".

Якщо "не станеться дива", РФ продовжуватиме окупацію східноукраїнської території Донецької області після війни, стверджує угорський політик.

"Це реальність, подобається вам це чи ні", — заявив Орбан.

Нагадаємо, 11 листопада у Politicо повідомили, що в ЄС планують обійти вето Орбана.

Також 8 листопада, як розповіло медіа Telex, Орбан похвалився звільненням від санкцій США після зустрічі з Трампом.