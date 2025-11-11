Україна почне "випереджальний запуск": в ЄС планують обійти вето Орбана, — Politico

Неназвані чиновники розповіли, що Україна почне запускати реформи для вступу в Євросоюз, не чекаючи на "зелене світло". Водночас Брюссель розробляє план, щоб почати кроки до членства попри вето Угорщини, щоб згодом обійти його.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував заявку України на вступ у ЄС. Однак Брюссель готує план, щоб не втрачати дорогоцінний час, хоча попередня спроба офіційно почати нові кроки до членства не отримала одностайної підтримки. Про це повідомили 11 листопада у Politico.

Зі слів чиновників, у найближчі тижні Україна і Молдова почнуть працювати над необхідними реформами. Цей процес називають "випереджальним запуском".

"Ідея полягає в тому, щоб зробити якомога більше, не чекаючи. Тоді, коли Угорщина більше не матиме права вето, ми зможемо діяти без затримок", — пояснив один з анонімних співрозмовників.

У виданні пояснили, що лідери ЄС сподіваються на усунення Орбана з посади під час парламентських виборів у квітні. Зазначається, що згідно з опитуваннями його партія "відстає". Якщо прем'єр залишить посаду, це дозволить вже офіційно продовжити процес розширення союзу.

Редакція підкреслила, що ситуація "досягне апогею" 10 грудня, коли данське головування в Раді планує запросити міністрів європейських справ на новий неформальний саміт. Політиків зберіть у Львові, щоб там обговорити питання розширення ЄС.

"Зібравшись в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить в ЄС", — йдеться у листі, до якого отримали доступ журналісти.

Делегації обговорять, як посилити підтримку в процесі вступу, а також візьмуть участь у "поминальній службі на честь тих, хто віддав своє життя за свободу і спільні цінності Європи".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля України — бути поруч із Росією, і угорці не повинні її розділяти з українцями. З його слів, "рано чи пізно доведеться посилати солдатів", а громадяни його країни не хочуть "вмирати за Україну".

20 жовтня у Politico повідомляли, що Євросоюз розглядає можливість дозволити новим країнам приєднуватися до блоку без повного права голосу. Це відкрило б шлях для України попри скепсис окремих держав-членів.