Украина начнет "опережающий запуск": в ЕС планируют обойти вето Орбана, — Politico

Неназванные чиновники рассказали, что Украина начнет запускать реформы для вступления в Евросоюз, не дожидаясь "зеленого света". В то же время Брюссель разрабатывает план, чтобы начать шаги к членству несмотря на вето Венгрии, чтобы впоследствии обойти его.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал заявку Украины на вступление в ЕС. Однако Брюссель готовит план, чтобы не терять драгоценное время, хотя предыдущая попытка официально начать новые шаги к членству не получила единодушной поддержки. Об этом сообщили 11 ноября в Politico.

По словам чиновников, в ближайшие недели Украина и Молдова начнут работать над необходимыми реформами. Этот процесс называют "опережающим запуском".

"Идея заключается в том, чтобы сделать как можно больше, не дожидаясь. Тогда, когда Венгрия больше не будет иметь права вето, мы сможем действовать без задержек", — пояснил один из анонимных собеседников.

В издании объяснили, что лидеры ЕС надеются на устранение Орбана с должности во время парламентских выборов в апреле. Отмечается, что согласно опросам его партия "отстает". Если премьер покинет пост, это позволит уже официально продолжить процесс расширения союза.

Редакция подчеркнула, что ситуация "достигнет апогея" 10 декабря, когда датское председательство в Совете планирует пригласить министров европейских дел на новый неформальный саммит. Политиков соберут во Львове, чтобы там обсудить вопрос расширения ЕС.

"Собравшись в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в ЕС", — говорится в письме, к которому получили доступ журналисты.

Делегации обсудят, как усилить поддержку в процессе вступления, а также примут участие в "поминальной службе в честь тех, кто отдал свою жизнь за свободу и общие ценности Европы".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины — быть рядом с Россией, и венгры не должны ее разделять с украинцами. По его словам, "рано или поздно придется посылать солдат", а граждане его страны не хотят "умирать за Украину".

20 октября в Politico сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность позволить новым странам присоединяться к блоку без полного права голоса. Это открыло бы путь для Украины несмотря на скепсис отдельных государств-членов.