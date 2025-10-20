ЕС готовит новые правила членства: ускорят ли они вступление Украины в союз, — Politico

Европейский Союз рассматривает возможность позволить новым странам присоединяться к блоку без полного права голоса, что может значительно ускорить процесс расширения. Такой подход открывает путь для Украины, Молдовы и Черногории, даже несмотря на скепсис отдельных государств-членов.

Согласно сообщениям Politico, предлагается, чтобы на начальном этапе новые члены пользовались преимуществами ЕС, но не имели права вето. Это решение поможет избежать задержек в принятии решений и сделает вступление более гибким для кандидатов, не требуя изменения основных договоров блока.

По словам европейских дипломатов, инициатива находится на начальной стадии и требует согласования всех существующих государств-членов. Основная идея заключается в том, что полные права новые страны получат только после введения важных институциональных реформ, в частности системы квалифицированного голосования вместо права вето, которое часто тормозит решения.

Как отметил председатель Комитета по европейским делам немецкого Бундестага Антон Хофрайтер, процесс расширения не должен замедляться из-за сопротивления отдельных стран. Он добавил, что ограниченное членство позволит Украине, Молдове и Черногории получить преимущества ЕС без того, чтобы на начальном этапе влиять на политические решения других членов.

В то же время разочарование среди стран-кандидатов растет из-за многолетнего ожидания и затягивания переговоров. Президент Черногории Яков Милатович подчеркнул, что ЕС нуждается в новом импульсе для расширения, чтобы восстановить привлекательность блока как объединения государств. Аналогично, вице-премьер Украины Тарас Качка отметил необходимость "креативных решений", чтобы ускорить вступление Украины, и отметил, что это критически важно для безопасности Европы в условиях российской агрессии.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен определила расширение блока как центральный элемент своей стратегии и планирует потенциальное членство Украины и Молдовы до 2030 года. Несмотря на это, некоторые страны-члены блока до сих пор сдерживают ускорение процесса из-за внутренних политических споров и разногласий.

В перспективе, запланированный саммит стран Западных Балкан в Лондоне должен стать площадкой для обсуждения интеграции и подготовки государств к членству. В то же время Еврокомиссия рассматривает возможность проводить переговоры с кандидатами без обязательной поддержки всех 27 членов, чтобы избежать потенциального блокирования права вето отдельными государствами.

Не менее важным является то, что расширение ЕС имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, служа противовесом российской экспансии. Министр Европы Австрии Клаудия Плакольм подчеркнула, что скорость и эффективность процесса расширения будут определять влияние блока в Восточной Европе.

Несмотря на это, рост поддержки ультраправых партий в некоторых странах-членах сдерживает активное расширение ЕС до 30 членов и более.

Напомним, что с 30 сентября ЕС планировал начать подготовительную работу по вступлению Украины и Молдовы, несмотря на вето Венгрии.

Также Фокус писал, что европейские страны пытаются скоординировать действия перед новой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться в венгерской столице.