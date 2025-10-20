ЄС готує нові правила членства: чи прискорять вони вступ України до союзу, — Politico

Європейський Союз розглядає можливість дозволити новим країнам приєднуватися до блоку без повного права голосу, що може значно прискорити процес розширення. Такий підхід відкриває шлях для України, Молдови та Чорногорії, навіть попри скепсис окремих держав-членів.

Відповідно до повідомлень Politico, пропонується, щоб на початковому етапі нові члени користувалися перевагами ЄС, але не мали права вето. Це рішення допоможе уникнути затримок у прийнятті рішень і зробить вступ більш гнучким для кандидатів, не вимагаючи зміни основних договорів блоку.

За словами європейських дипломатів, ініціатива перебуває на початковій стадії та потребує узгодження всіх існуючих держав-членів. Основна ідея полягає в тому, що повні права нові країни отримають лише після запровадження важливих інституційних реформ, зокрема системи кваліфікованого голосування замість права вето, яке часто гальмує рішення.

Як зазначив голова Комітету з європейських справ німецького Бундестагу Антон Хофрайтер, процес розширення не повинен уповільнюватися через опір окремих країн. Він додав, що обмежене членство дозволить Україні, Молдові та Чорногорії отримати переваги ЄС без того, щоб на початковому етапі впливати на політичні рішення інших членів.

Водночас розчарування серед країн-кандидатів зростає через багаторічне очікування та затягування переговорів. Президент Чорногорії Яків Мілатович підкреслив, що ЄС потребує нового імпульсу для розширення, щоб відновити привабливість блоку як єднання держав. Аналогічно, віце-прем’єр України Тарас Качка наголосив на необхідності "креативних рішень", щоб пришвидшити вступ України, і зазначив, що це критично важливо для безпеки Європи в умовах російської агресії.

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визначила розширення блоку як центральний елемент своєї стратегії та планує потенційне членство України та Молдови до 2030 року. Попри це, деякі країни-члени блоку досі стримують прискорення процесу через внутрішні політичні суперечки та розбіжності.

У перспективі, запланований саміт країн Західних Балкан у Лондоні має стати майданчиком для обговорення інтеграції та підготовки держав до членства. Водночас Єврокомісія розглядає можливість проводити переговори з кандидатами без обов’язкової підтримки всіх 27 членів, щоб уникнути потенційного блокування права вето окремими державами.

Не менш важливим є те, що розширення ЄС має не лише економічне, а й стратегічне значення, слугуючи противагою російській експансії. Міністр Європи Австрії Клаудія Плакольм підкреслила, що швидкість і ефективність процесу розширення визначатимуть вплив блоку у Східній Європі.

Попри це, зростання підтримки ультраправих партій у деяких країнах-членах стримує активне розширення ЄС до 30 членів і більше.

