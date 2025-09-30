Прийом України та Молдови до Євросоюзу: Захід хоче обійти вето Угорщини, — FT

Європейський союз хоче почати технічну роботу зі вступу України та Молдови до блоку, незважаючи на вето Угорщини.

Європейська комісія хоче скоригувати правила вступу до ЄС, технічну роботу можуть почати "в декількох областях" навіть за відсутності рішення про початок переговорів, повідомили джерела газети Financial Times (FT).

Київ подав заявку на членство в ЄС ще 2022 року, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії. Незабаром до цього запиту приєдналася Молдова. Обидві країни почали переговори про вступ у 2024 році, але Угорщина виступає проти цього.

За словами поінформованих чиновників, європейські лідери готуються обговорити питання України та Молдови на зустрічі в Копенгагені 1 жовтня. Уже наступного дня до них приєднаються лідери цих двох країн, пише FT.

Тарас Качка, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, заявив, що Київ хоче переконати Будапешт продовжити переговори. Київ і Кишинів продовжать необхідні реформи і щойно Угорщина зніме вето, формальності прискоряться.

Однак план має свої ризики і може вплинути на мотивацію України та Молдови до проведення болючих політичних реформ без публічного визнання зусиль.

"Чиновники з Києва кажуть нам, що навіть солдати на фронті знають про відсутність прогресу в Брюсселі. Потрібно знайти спосіб, як домогтися прогресу, оскільки рівень розчарування зростає не тільки в угорців, а й у всіх нас", — розповів один із дипломатів ЄС.

Високопоставлений молдавський чиновник повідомив газеті про переговори з Єврокомісією і підтримку технічної роботи. Глава Європейської ради Антоніу Кошта тим часом пропонує інший варіант — вирішувати проблему більшістю країн ЄС.

"Він спілкувався з багатьма лідерами, і його план не є секретом. Але немає жодних гарантій, нам знадобиться одноголосне рішення, щоб змінити формат переговорів. Він прекрасно розуміє, наскільки це складне завдання", — заявив один з учасників переговорів із Коштою.

Нагадаємо, Європа нещодавно запропонувала перетворити заморожені активи Росії на кредити для України на 140 млрд євро. Частину грошей витратять на військову сферу і підтримку бюджету.

Віктор Орбан нещодавно критикував політику Євросоюзу і заявив про самостійний шлях Угорщини в плані підтримки родин і надання можливостей усім, хто хоче працювати.