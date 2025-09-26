Репарації від РФ хочуть перетворити на кредит для України на €140 млрд: ЗМІ дізналися про план Європи

Європейська комісія пропонує нову ідею: спрямувати заморожені активи Росії на черговий кредит для України на суму €140 млрд.

Цю ідею представили західним лідерам напередодні сьогоднішньої зустрічі послів країн Євросоюзу. Про це повідомило видання Politico після аналізу відповідних документів.

Зазначається, що наступного тижня в Копенгагені відбудеться важлива зустріч європейських лідерів.

Останніми тижнями неофіційно обговорювали загальні питання реалізації ідеї. Урядовці читають, що спочатку Україна повертатиме кредит тільки після того, як РФ завершить війну та виплатить післявоєнні репарації.

Наступний крок — повернення Євросоюзом коштів компанії Euroclear із Бельгії, яка контролює заморожені активи РФ, ідеться в документі.

У Єврокомісії впевнені, що Україні треба видавати кредит траншами. Частина суми піде на "оборонне співробітництво" і підтримку бюджету Києва.

Європейці задумалися і над зміною процедури відновлення санкцій з одноголосного рішення на кваліфіковану більшість. Таким чином ЄК хоче зменшити ризик блокування рішень з боку Угорщини.

Також зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею перетворення російських репарацій на кредити для України. За його словами, гроші мають витрачатися лише на військову допомогу.

Нагадаємо, Євросоюз має намір заборонити імпорт російського СПГ у 19-му пакеті санкцій, але не раніше, ніж 2027 року.

Крім цього, в Європі хочуть призупинити деякі частини Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху і міністр фінансів Бецалель Смотрич можуть опинитися під санкціями.