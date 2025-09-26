Репарации от РФ хотят превратить в кредит для Украины на €140 млрд: СМИ узнали о плане Европы

Европейская комиссия предлагает новую идею: направить замороженные активы России на очередной кредит для Украины на сумму €140 млрд.

Данную идею представили западным лидерам накануне сегодняшней встречи послов стран Евросоюза. Об этом сообщило издание Politico после анализа соответствующих документов.

Отмечается, что на следующей неделе в Копенгагене пройдет важная встреча европейских лидеров.

В последние недели неофициально обсуждали общие вопросы реализации идеи. Чиновники читают, что сначала Украина будет возвращать кредит только после того, как РФ завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

Следующий шаг — возврат Евросоюзом средств компании Euroclear из Бельгии, которая контролирует замороженные активы РФ, говорится в документе.

В Еврокомиссии уверены, что Украине надо выдавать кредит траншами. Часть суммы пойдет на "оборонное сотрудничество" и поддержку бюджета Киева.

Европейцы задумались и над изменением процедуры возобновления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство. Таким образом ЕК хочет уменьшить риск блокирования решений со стороны Венгрии.

Также отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею превращения российских репараций в кредиты для Украины. По его словам, деньги должны тратиться лишь на военную помощь.

Напомним, Евросоюз намерен запретить импорт российского СПГ в 19-м пакете санкций, но не ранее, чем в 2027 году.

Кроме этого, в Европе хотят приостановить некоторые части Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич могут оказаться под санкциями.