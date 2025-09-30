Прием Украины и Молдовы в Евросоюз: Запад хочет обойти вето Венгрии, — FT

Европейский союз хочет начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на вето Венгрии.

Европейская комиссия хочет скорректировать правила вступления в ЕС, техническую работу могут начать "в нескольких областях" даже при отсутствии решения о начале переговоров, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

Киев подал заявку на членство в ЕС еще в 2022 году, через несколько недель после полномасштабного вторжения России. Вскоре к этому запросу присоединилась Молдова. Обе страны начали переговоры о вступлении в 2024 году, но Венгрия выступает против этого.

По словам информированных чиновников, европейские лидеры готовятся обсудить вопрос Украины и Молдовы на встрече в Копенгагене 1 октября. Уже на следующий день к ним присоединятся лидеры этих двух стран, пишет FT.

Тарас Качка, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, заявил, что Киев хочет убедить Будапешт продолжить переговоры. Киев и Кишинев продолжат необходимые реформы и как только Венгрия снимет вето, формальности ускорятся.

Однако план имеет свои риски и может повлиять на мотивацию Украины и Молдовы к проведению болезненных политических реформ без публичного признания усилий.

"Чиновники из Киева говорят нам, что даже солдаты на фронте знают об отсутствии прогресса в Брюсселе. Нужно найти способ, как добиться прогресса, так как уровень разочарования растет не только у венгров, но и у всех нас", — рассказал один из дипломатов ЕС.

Высокопоставленный молдавский чиновник сообщил газете о переговорах с Еврокомиссией и поддержке технической работы. Глава Европейского совета Антониу Кошта тем временем предлагает другой вариант — решать проблему большинством стран ЕС.

"Он общался с многими лидерами, и его план не является секретом. Но нет никаких гарантий, нам потребуется единогласное решение, чтобы изменить формат переговоров. Он прекрасно понимает, насколько это сложная задача", — заявил один из участников переговоров с Коштой.

Напомним, Европа недавно предложило превратить замороженные активы России в кредиты для Украины на 140 млрд евро. Часть денег потратят на военную сферу и поддержку бюджета.

Виктор Орбан недавно критиковал политику Евросоюза и заявил о самостоятельном пути Венгрии в плане поддержки семей и предоставления возможностей всем, кто хочет работать.