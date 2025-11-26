"Преждевременно так говорить": в Кремле ответили на заявления Трампа о близости мирного соглашения

В России считают необоснованными надежды на завершение войны в Украине в ближайшее время. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал выводы о приближении сторон к прекращению огня преждевременными.

Заявления относительно мирного соглашения спикера президента РФ Дмитрия Пескова передает 26 ноября российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что российско-украинская война близка к развязыванию.

"Подождите, пока преждевременно так говорить", — ответил Песков.

Кроме того, в ответ на вопрос об утечках информации о переговорах, представитель Кремля заявил, что в определенных странах, в частности в Соединенных Штатах Америки, есть много людей, которые будут делать попытки сорвать мирные переговоры.

Песков уверен, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.

"На самом деле я бы не преувеличивал значение — первое. Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло — это однозначно, таких людей будет много", — сказал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение войны в Украине на традиционной церемонии помилования индеек в День благодарения. Он заявил, что Украина и Россия "очень близки к соглашению". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отмечала достижения США "большого прогресса" в мирных переговорах в течение предыдущей недели.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в интервью испанской газете El País заявил, что завершения войны в Украине можно ожидать уже к концу 2025 года.