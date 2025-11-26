Завершение войны в Украине можно ожидать уже до конца 2025 года: какие условия, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил окончание войны в Украине к концу 2025 года. В то же время он предупреждает — Россия останется долгосрочной угрозой. Какие события должны произойти, чтобы наступил мир и какова роль Европы и США в этому процессе?

В интервью испанской газете El País Рютте заявил, что завершение войны в Украине, начатой Россией почти четыре года назад, возможно уже к концу 2025 года. На вопрос журналистов о реальности такого сценария он ответил утвердительно, хотя подчеркнул, что давать точные прогнозы чрезвычайно сложно.

По словам Рютте, даже в случае заключения мирного соглашения Россия еще долго будет оставаться угрозой для Европы. Он отметил, что готовность Кремля жертвовать огромным количеством военнослужащих ради геополитических целей говорит о том, что Европе необходимо значительно усиливать оборону и оставаться бдительной.

"Я полностью разделяю видение Трампа: эта бойня должна прекратиться. На сегодняшний день около миллиона россиян были убиты или тяжело ранены. Россия теряет около 20 000 солдат каждый месяц. Можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые умирают, едва отвоевывая себе территорию. В этом году Россия захватила лишь около 1% территории Украины и продвигается всего на несколько метров в день", — сказал Рютте.

Говоря о возможном мирном плане, генсек НАТО подчеркнул, что предложенная основа обсуждений между США и Украиной содержит как проработанные элементы, так и пункты, требующие дальнейшего диалога. При этом он отметил, что европейские государства также участвуют в поиске путей к миру — параллельно с США и Канадой.

"Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", — ответил генсек.

Отдельно Рютте остановился на вопросе членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Россия не имеет права вето на решения Альянса, но напомнил — принятие новых членов требует единогласия. При этом путь Украины в НАТО признан необратимым, хотя ряд союзников, включая США, пока не поддерживают немедленное вступление Киева.

Рютте также сообщил, что США, Канада и европейские союзники продолжают усиливать военную поддержку Украины по программе PURL, в рамках которой ежемесячно поставляется американское вооружение на сумму около $1 млрд. Эти поставки критически важны для защиты украинских граждан, инфраструктуры и способности ВСУ проводить собственные операции.

Напомним, в Вашингтоне считают, что переговоры Украины и США в Женеве по мирному плану были достаточно успешны. Госсекретарь Марко Рубио отметил "прогресс", который достигли во время встречи в Швейцарии, но в то же время признал, что есть ряд вопросов, договоренностей по которым достичь не удалось.