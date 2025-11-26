Завершення війни в Україні можна очікувати вже до кінця 2025 року: які умови, — генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив закінчення війни в Україні до кінця 2025 року. Водночас він попереджає — Росія залишиться довгостроковою загрозою. Які події мають відбутися, щоб настав мир і яка роль Європи та США в цьому процесі?

В інтерв'ю іспанській газеті El País Рютте заявив, що завершення війни в Україні, розпочатої Росією майже чотири роки тому, можливе вже до кінця 2025 року. На запитання журналістів про реальність такого сценарію він відповів ствердно, хоча підкреслив, що давати точні прогнози надзвичайно складно.

За словами Рютте, навіть у разі укладення мирної угоди Росія ще довго залишатиметься загрозою для Європи. Він зазначив, що готовність Кремля жертвувати величезною кількістю військовослужбовців заради геополітичних цілей свідчить про те, що Європі необхідно значно посилювати оборону і залишатися пильною.

"Я повністю поділяю бачення Трампа: ця бійня повинна припинитися. На сьогодні близько мільйона росіян було вбито або важко поранено. Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Можете собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки й сини, які помирають, ледь відвойовуючи собі територію. Цього року Росія захопила лише близько 1% території України і просувається всього на кілька метрів на день", — сказав Рютте.

Говорячи про можливий мирний план, генсек НАТО наголосив, що запропонована основа обговорень між США та Україною містить як опрацьовані елементи, так і пункти, які потребують подальшого діалогу. При цьому він зазначив, що європейські держави також беруть участь у пошуку шляхів до миру — паралельно зі США та Канадою.

"Завжди складно передбачити, але я щиро сподіваюся, що мир скоро настане. Звичайно, після женевських переговорів необхідно провести ще кілька зустрічей, а також окреме, паралельне обговорення деяких питань з ЄС і НАТО. І ми поки що не дійшли до цього", — відповів генсек.

Окремо Рютте зупинився на питанні членства України в НАТО. Він підкреслив, що Росія не має права вето на рішення Альянсу, але нагадав — ухвалення нових членів вимагає одноголосності. При цьому шлях України до НАТО визнано незворотнім, хоча низка союзників, включно зі США, поки що не підтримують негайного вступу Києва.

Рютте також повідомив, що США, Канада та європейські союзники продовжують посилювати військову підтримку України за програмою PURL, у межах якої щомісяця постачають американське озброєння на суму приблизно $1 млрд. Ці поставки є критично важливими для захисту українських громадян, інфраструктури та здатності ЗСУ проводити власні операції.

Нагадаємо, у Вашингтоні вважають, що переговори України та США в Женеві щодо мирного плану були досить успішними. Держсекретар Марко Рубіо відзначив "прогрес", якого досягли під час зустрічі у Швейцарії, але водночас визнав, що є низка питань, домовленостей щодо яких досягти не вдалося.