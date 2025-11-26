"Передчасно так говорити": в Кремлі відповіли на заяви Трампа про близькість мирної угоди

В Росії вважають необґрунтованими сподівання на завершення війни в Україні найближчим часом. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав висновки про наближення сторін до припинення вогню передчасними.

Заяви щодо мирної угоди речника президента РФ Дмитра Пєскова передає 26 листопада російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. ЗМІ попросили його прокоментувати повідомлення про те, що російсько-українська війна близька до розв'язання.

"Зачекайте, поки що передчасно так говорити", — відповів Пєсков.

Крім того, у відповідь на питання про витоки інформації про перемовини, речник Кремля заявив, що у певних країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки, є багато людей, які робитимуть спроби зірвати мирні переговори.

Пєсков впевнений, що в різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

Відео дня

"Насправді я б не перебільшував значення — перше. Але те, що буде дуже велика кількість людей в різних країнах, включаючи Сполучені Штати, які будуть намагатися зірвати ось ці тенденції на вихід в мирне річище — це однозначно, таких людей буде багато", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував швидке завершення війни в Україні на традиційній церемонії помилування індичок у День подяки. Він заявив, що Україна та Росія "дуже близькі до угоди". Речниця Білого дому Керолайн Лівітт також відзначала досягнення США "великого прогресу" в мирних переговорах протягом попереднього тижня.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте в інтерв'ю іспанській газеті El País заявив, що завершення війни в Україні можна очікувати вже до кінця 2025 року.