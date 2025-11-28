"Не подпишет": Зеленский не отдаст украинские территории в обмен на мир, — Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока он находится на своем посту.

Украина также не будет отказываться от своих территорий в обмен на достижение мира, заявил в интервью The Atlantic руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территориями. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступках территории", — сказал Ермак.

Он пояснил, что Конституция Украины запрещает кому-либо, кроме украинского народа, решать вопрос о территориальном устройстве.

"Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина готова обсуждать только вопрос о том, где можно провести разграничительную линию между территориями, которые контролируют разные стороны российско-украинской войны.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", — подчеркнул Ермак.

