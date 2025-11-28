"Не підпише": Зеленський не віддасть українські території в обмін на мир, — Єрмак

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б йшлося про відмову від українських територій, поки він перебуває на своєму посту.

Україна також не буде відмовлятися від своїх територій в обмін на досягнення миру, заявив в інтерв'ю The Atlantic керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні жодна розсудлива людина не підпише документ про поступку територіями. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Він не підпише документ про поступки території", — сказав Єрмак.

Він пояснив, що Конституція України забороняє будь-кому, окрім українського народу, вирішувати питання щодо територіального устрою..

"Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української Конституції і українського народу", — зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслив, що Україна готова обговорювати лише питання щодо того, де можна провести розмежувальну лінію між територіями, які контролюють різні сторони російсько-української війни.

"Все, про що ми можемо реально говорити зараз, — це визначення лінії зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 27 листопада видання The Atlantic оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що "Мирний план Трампа" зайшов у глухий кут.

