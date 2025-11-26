"Уши" Кремля: зачем Трамп выдает путинский "мирный план" за собственный

Президент США Дональд Трамп заявляет о "близости" заключения мирного соглашения о прекращении полномасштабной российско-украинской войны. Действительно ли стороны стоят буквально на пороге завершения военного противостояния на фоне скандала со "слитыми" разговорами Уиткоффа с российскими чиновниками, выяснял Фокус.

Выступая во вторник, 25 ноября в Розовом саду Белого дома на церемонии помилования индюков ко Дню благодарения, Дональд Трамп в присущем ему пафосном стиле заявил, что "мы близки к соглашению" по окончанию войны в Украине. "Это (достижение мирного соглашения — Фокус) на самом деле крайне нелегко, впрочем, по моему мнению, мы это таки сделаем. Более того, я думаю, что мы очень близки к соглашению, мы это все скоро узнаем", — подчеркнул 79-летний американский лидер.

Незадолго до этого заявления господина Трампа издание Axios со ссылкой на руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака сообщило, что президент Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом, во время Дня благодарения, то есть 27 ноября с тем, чтобы обсудить вопрос о возможном мирном соглашении. В то же время Financial Times отмечает, что администрация США сейчас оказывает мощное давление на Украину, требуя согласиться на американо-российский мирный план ко Дню благодарения, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 25 ноября отметила, что Штаты достигли значительного прогресса по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ, однако существует "несколько раздражающих, впрочем не непреодолимых деталей, которые еще необходимо решить".

Почему Трамп считает "трения" между Уиткоффом и путинскими помощниками нормальной практикой

Зато сам президент США сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве для окончательного согласования "мирного плана", тогда как министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл встретится с идентичной целью с украинской стороной.

Все эти коммуникации будут происходить на фоне скандала, поскольку агентство Bloomberg опубликовало транскрипт телефонного разговора, во время которого спецпосланник президента США Стив Уиткофф давал советы путинскому помощнику Ушакову относительно того, как РФ лучше представить свои предложения о "мирном соглашении" президенту Трампу. Кроме того, еще один из "слитых" в медиа эпизодов разговора между Ушаковым и спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым свидетельствует о том, что так называемый "мирный план" из 28 пунктов был подготовлен помощниками Путина, тогда как Уиткофф должен был представить его как собственную наработку.

Между тем Дональд Трамп, комментируя скандальный транскрипт разговоров, отметил: "Это стандартная практика. Он (Уиткофф — Фокус) должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки (dealmaker)". Глава Белого дома также акцентировал, что эффективный переговорный процесс всегда предусматривает определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта. По его словам, он лично не знаком с содержанием опубликованного разговора, однако еще раз подчеркнул, что считает такую практику переговоров вполне нормальной. Зато российский посланник Кирилл Дмитриев назвал информацию Bloomberg фейком и добавил: "Чем ближе мы становимся к миру, тем отчаяннее становятся разжигатели войны".

Действительно ли тактическая линия Киева и Брюсселя в отношении Трампа является неадекватной ситуации

Весьма положительным ингредиентом в нынешней мирно-переговорной "каше" является то, что Россия пока отвергла обновленные в Женеве предложения о прекращении войны, констатирует в разговоре с Фокусом президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Было сразу очевидно, что предлагаемый вроде бы Трампом план, как матрешка: сверху для декора стоит президент США, а внутри на самом деле скрывается Путин. Впрочем, россияне отвергли то, что было согласовано в Женеве, но украинская сторона при этом остается в позиции, что мы должны все время доказывать, что действительно ищем мира. Следует сказать, что Офис президента и сам президент, загнали себя в определенную ловушку. Это еще не окончательно, то есть ловушка не захлопнулась, однако мы, пытаясь усовершенствовать план Трампа, который действительно является планом Путина, чтобы там не говорили в Кремле, вскочили в коридор с двумя стенками, из которого крайне сложно найти выход. Почему? Потому что с одной стороны есть жесткое настаивание со стороны администрации Трампа, что соглашение должно быть подписано, а с другой стороны мы видим, сплошные знаки вопроса относительно тех 28-ми или 19-ти пунктов и никакой конкретики", — подчеркивает эксперт.

Отдельно Михаил Гончар предостерегает от угроз, которые несет собой дипломатическая линия Украины и Европы в отношении США: "Вся эта игра в бесконечное улещивание Трампа, которую я называю стилем Марка Рютте, на самом деле является не стратегией, а тактикой. И эта тактика имеет ограниченное время использования и рано или поздно необходимо будет занять четкую жесткую позицию, которая однозначно нивелирует восприятие предлагаемого Трампом плана-матрешки. Вообще, если называть вещи своими именами, то следует констатировать, что Трамп работает в режиме сообщника Путина. Да, он не может открыто выступить в этом амплуа, ибо это обвалит его рейтинги внутри США, но фактически он играет в пользу Кремля".

Несмотря на то, что в целом ситуация пока выглядит для Украины не слишком оптимистично, отмечает эксперт, тем не менее, "есть определенные обнадеживающие сигналы". "Сейчас мы видим, что встрепенулась Европа, плюс есть достаточно жесткая позиция Нордично-Балтийской восьмерки, которая сделала отдельное заявление относительно "мирных" процессов. То есть, у нас остается пространство для маневра, несмотря на то, что наша власть сыграла в свои ворота с коррупционным скандалом, который "засветил" среди прочего российскую агентуру в ее коридорах. Сейчас это та слабость, которую за кулисами активно использует и Вашингтон, и Москва, шантажируя Зеленского", — акцентирует Михаил Гончар. Впрочем, с другой стороны, добавляет эксперт, Киев также должен по полной программе использовать уязвимую политическую позицию Трампа, вызванную, среди прочего, скандалами относительно обнародованных разговоровУ иткоффа с российскими чиновниками и громким "делом Эпштейна".

Почему мирно-переговорный круг выглядит замкнутым

Большие сомнения относительно того, что администрация Трампа таки сможет добиться от РФ ощутимых шагов на пути установления мира в разговоре с Фокусом выразил политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук. "Россияне сейчас пытаются в очередной раз "развести" американцев, повторяя пустую мантру о якобы готовности к миру, но с нюансами. Несмотря на все скандалы с разговорами Уиткоффа и росчиновников, все еще открытым сейчас остается вопрос, как на кремлевские игры в конечном счете отреагируют в администрации Трампа. Здесь есть интересный нюанс: россияне все свои вопросы всячески пытаются решать через Уиткоффа и Дмитриева, впрочем когда дело доходит до официальных переговоров появляется Рубио и Лавров и дела для Москвы движутся уже не так быстро и не так оптимистично", — отмечает политолог, по мнению которого "манипулятивные кремлевские игры, несмотря на оптимистический настрой США, будут продолжаться в дальнейшем".

"Тактически, вероятная поездка Зеленского в Вашингтон может склонить чаши весов в сторону Украины, но изменится ли что-то стратегически — большой вопрос. То есть, сейчас вся эта возня напоминает замкнутый круг и так будет до тех пор, пока не будет какого-то радикального прорыва, причем не в дипломатии, а на линии фронта, или в кейсах взаимного обмена ударами и состоянии экономики РФ. Пока картина выглядит так, что это движение по кругу может продолжаться достаточно долго", — резюмирует Петр Олещук, добавляя, что в ближайшее время мы услышим немало бравурных заявлений о мире, которые не будут отражать реальное положение дел.

Что является главным препятствием на пути прекращения российско-украинской войны

Фокус внимания на авторстве нынешнего мирного плана в контексте его дальнейшей вероятной практической реализации сосредоточивает ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Обнародованные Bloomberg разговоры Уиткоффа — это одно, а официальная линия — другое. Поэтому во всей этой вокруг мирной, скажем так, суете абсолютно правильным вопросом задается польский премьер Дональд Туск: "А кто реальный автор этой "мирной" истории?". Собственно, этим вопросом задаются сейчас и американские конгрессмены. То есть, если господин Туск просто из любопытства поднимает этот вопрос, то в США ситуация другая. Дело в том, что по внутреннему законодательству США не могут выступать с инициативами, написанными другими государствами. Это можно делать только при условии наличия экспертизы Госдепа и Сената или Конгресса. А экспертизы ни там, ни там нет, а значит — все что происходит вокруг мирного урегулирования в Украине является нарушением внутреннего законодательства США и Трамп, какую бы публичную роль он не пытался играть, в конечном счете будет считаться с этим", — отмечает аналитик в разговоре с Фокусом.

В целом пока, даже если вынести за дальние скобки процедурно-законодательные внутриамериканские "красные линии", акцентирует Иван Ус, перспективы мирного урегулирования в ближайшее время выглядят призрачными, прежде всего из-за реальной контпродуктивной позиции Путина, который публично, "цинично манипулируя", якобы выступает за прекращение развязанной им войны.