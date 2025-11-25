Трамп торпедирует, Путин имитирует: чем рискует Украина из-за турборежимной "мирной" дипломатии

Наработка обновленного мирного плана по прекращению российско-украинской войны продолжается и в ближайшее время его содержание президент Зеленский намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Какими сейчас представляются перспективы достижения мира дипломатическим путем, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что самые чувствительные вопросы для мирного урегулирования войны с Россией еще не согласованы, и что он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении в понедельник, 24 ноября.

Он также сообщил, что украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны "может стать работоспособным".

Зеленский подтвердил, что в обновленной версии документа уже не 28 пунктов, а меньше. По его словам, "много правильного учтено в этой рамке, однако еще есть над чем поработать всем вместе для разработки финального документа". "Мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с президентом Трампом", — резюмировал президент.

В то же время путинский помощник Ушаков заявил, что российская сторона ознакомилась с американским вариантом мирного плана из 28 пунктов, который состоит "из пониманий, достигнутых на Аляске". Кроме того, он акцентировал, что европейская мирная альтернатива "абсолютно не подходит" для РФ. Наряду с тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на специальном брифинге охарактеризовала переговоры по мирному плану положительно, назвав их "продуктивными". При этом она признала наличие определенных разногласий, над которыми необходимо работать дальше. О каких именно разногласиях идет речь — Левитт не уточнила, добавив при этом, что президент Трамп сейчас "давит" на лидеров обеих воюющих стран, чтобы как можно скорее достичь мирного соглашения.

Какая тактика Украины на данном этапе "мирного" оживления должна быть господствующей

Ключевую задачу для Украины на нынешнем этапе перипетий по мирному соглашению политолог Юрий Богданов в разговоре с Фокусом очерчивает следующим образом: "Главное, чтобы горячий мяч, который сейчас находится на нашей и европейской части поля, был снова и удачно переброшен на сторону России, которая была бы вынуждена идти на какие-то существенные уступки. Пока этого, к сожалению, нет. Но проводя игру, мы должны занимать спокойную, дипломатически взвешенную позицию, не реагируя в том числе на провокации Трампа".

Подчеркнув, что любая попытка давить всегда должна переходить в обсуждение конкретных деталей, эксперт добавил: "На самом деле, человек, который хоть немного разбирается в дипломатии, понимал в начале, что буквально каждый из "28-ми пунктов Трампа" невозможно выполнить вообще без наработки соответствующих алгоритмов действий. Но чем больше мы будем настаивать на конкретной детализации (например, последовательность выполнения того или иного пункта плана и т.д.), тем быстрее этот план-28 развалится окончательно. А вообще, нужно возвращать всех к адекватной логике: если мы хотим, чтобы переговоры состоялись, их должен захотеть Путин, а он захочет реальных переговоров только в тот момент, когда у него не будет другого варианта, кроме как выходить из войны. Соответственно на РФ необходимо максимально усиливать давление".

Эксперт прогнозирует, что даже в случае, когда обновленные мирные пункты украинская сторона, европейцы и американцы согласуют окончательно, в "нормально-вменяемой вариации ", россияне их отвергнут, "поскольку для них все, что не является капитуляцией Украины — неприемлемо". "Поэтому должны эту ситуацию максимально заговаривать, погружаться в детали, вводить глубже и дальше в игру европейцев", — заключает Юрий Богданов.

Каким образом Киев может минимизировать давление со стороны США

В том, что США сейчас осуществляют в отношении Украины "грубое давление" убежден политолог Олег Постернак. "Не может не возмущать тот факт, что Трамп, нагло-нагло продвигая свой так называемый мир, не учитывает даже реальное состояние военной ситуации. Более того, он искажает военную ситуацию. Речь идет о так называемой демилитаризованной зоне в Краматорско-Славянской агломерации. Американцы использовали внутренне украинский политический кризис и отечественная власть "поплыла". Это произошло не только из-за "Мидас-гейт", но и учитывая страшные обстрелы Украины и ее энергетических объектов, а также значительные потери на поле боя, в частности на покровском направлении, прорывы россиян на направлении запорожском, давление на Купянск и т.д.", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Сейчас, констатирует политолог, Украина вынуждена не только вести войну на поле боя, но и проводить чрезвычайно осторожную дипломатическую войну против своего союзника в лице США, "пытаясь завоевать приемлемые условия потенциального мира не только для украинцев, но и для большинства мира".

"В этом дипломатическом дерби, слава Богу, нам пока помогает Европа, хотя по моему мнению, возможности влияния на Трампа через Мелони и Стубба еще не полностью использованы. Вероятно, это будет последний аргумент в ситуации, когда Трамп будет сопротивляться финальной коррекции отдельных пунктов. Киев также должен делать ставку на Рубио, учитывая его готовность смягчать пункты грязного мира и я думаю, на недавней встрече в Женеве такая попытка была осуществлена. Впрочем, не следует забывать, что голодный до пиар-успеха Трамп ведет себя, как настоящий политик-хищник, пытаясь сейчас во всем обвинять Украину, поэтому сейчас мы не просто ходим — бежим по дипломатическому лезвию", — резюмирует Олег Постернак.

Какие вопросы по прекращению войны в Украине все еще остаются открытыми

В то же время политолог Валентин Гладких в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Прежде всего, следует определиться с терминами о том, какой мир мы считаем справедливым и какие инструменты его достижения существуют. И вот когда мы определимся с этими понятиями, нам придется искать пути достижения этих целей. Пока же мы, как подчеркнул президент Украины, очень благодарим Дональда Трампа за его миротворческие усилия для того, чтобы решить вышеперечисленные вопросы. Но предложенные им начальные пункты, во-первых, не дают оснований говорить о справедливом мире, а во-вторых, вряд ли могут обеспечить мир долговременный. Вообще, пока нет финального документа, мир представляется туманным призраком".

Подчеркнув, что Украина была и остается открытой в смысле поисков путей для установления мира, эксперт выразил большое сомнение в идентичной готовности российской стороны.

"Открытым пока остается вопрос о том, как заставить Россию согласиться на справедливый и долговременный мир. Хорошо, что в этой ситуации мы заручились поддержкой наших европейских партнеров. А произошло это, в частности из-за того, что Европа осознает общность своих интересов в сфере безопасности с украинскими. Между тем в отношениях между Европой и США есть определенный антагонизм — так называемый кризис атлантизма. То есть, то, что Штаты считают для себя приоритетными угрозами, для Европы является значительно менее существенным и наоборот. Одним словом, контекст здесь значительно шире, чем может показаться на первый взгляд", — констатирует эксперт.

Подчеркнув, что несмотря на давление США на Украину, пока не происходит ничего экстраординарного, Валентин Гладких резюмировал: "Мы движемся в том же русле и по той же траектории, которая возникла не вчера и даже не позавчера. Иначе говоря, ничего такого экстраординарного, чего мы не видели и не слышали раньше, сейчас не происходит. Но если говорить в целом, то все упирается в один простой тезис: на самом деле Путин не хочет мира, а значит, Россия не собирается завершать войну. Россияне как требовали, так и требуют полной и безусловной капитуляции Украины, тогда как те общеизвестные 28 пунктов, которые уже "порезали" в Женеве, являются лишь условной капитуляцией. Впрочем, слушая россиян складывается такое впечатление, что они уже Киев взяли и теперь хотят навязать все свои прихоти дипломатическим путем, будучи неспособными достичь чего-то на поле боя. Ну, так это не работает".

Если Дональд Трамп думает, что он сможет "нагнуть" Украину, то он глубоко ошибается, считает аналитик, замечая, что перед этим американскому президенту придется "нагнуть" Европу, политический истеблишмент США, медиа, тамошнюю оппозицию в виде демократов "и даже часть родной Республиканской партии".Вместе с тем, акцентирует Валентин Гладких, за то, что Белый дом все же ищет способы прекращения российско-украинской войны, нужно отдать Штатам должное. Однако, считает эксперт, США пока руководствуются довольно ошибочными пониманиями в поиске этих способов.