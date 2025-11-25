Остались некоторые разногласия по мирному плану: Трамп "давит" на Зеленского и Путина, — Белый дом

В Белом доме назвали переговоры по мирному плану "продуктивными", однако, несмотря на это, до сих пор остаются определенные разногласия. В то же время обновленный документ дальше необходимо будет показать Кремлю.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы соглашение было заключено и война в Украине прекратилась. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает издание Sky News.

"Есть ощущение срочности. Президент (Дональд Трамп — ред.) хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась", — заявила представительница Белого дома.

Она охарактеризовала переговоры по мирному плану положительно, назвав их "продуктивными". Однако раскрыла, что при этом все же остаются определенные разногласия, над которыми необходимо работать дальше. О каких именно разногласиях идет речь — Ливитт не раскрыла.

Відео дня

По словам Ливитт, Трамп сейчас "давит" на лидеров обеих воюющих стран, чтобы достичь мирного соглашения. Что касается возможного визита Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с лидером США, то пока этого не запланировано, подчеркнула пресс-секретарь.

Ливитт не раскрыла, изменились ли намерения Трампа достичь результата до 27 ноября, как это было объявлено ранее. Однако в очередной раз подчеркнула, что президент США хочет достичь соглашения как можно быстрее.

"Президент США хочет, чтобы это соглашение было заключено как можно быстрее", — сказала Ливитт.

В то же время, как пишет издание со ссылкой на заявление своего корреспондента, ключевым вопросом относительно мирных предложений заключается в том, сможет ли Трамп договориться с лидером Кремля Владимиром Путиным и Европой.

"Это не окончательное соглашение. И европейцы теперь смогли ее изменить, повлиять на нее", — заявил Марк Стоун.

Итоги переговоров в Женеве: что известно

Внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз 24 ноября, как передает медиа "Новости.LIVE", рассказал, что переговоры с американской стороной в Женеве были конструктивными и продуктивными. Каждый пункт стороны обсудили, после чего план из 28 позиций, который был обнародован ранее, перестал существовать.

Российская сторона 24 ноября заявила, как передали росСМИ, что положения мирного плана США являются "вполне приемлемыми", отвергнув при этом предложения Европы.

Напомним, президент Зеленский 24 ноября объявил, что мирный план Трампа "сократили", и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также в FT со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы сообщили, что в результате переговоров в Женеве был разработан 19-пунктный мирный план.