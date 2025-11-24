Переговоры в Женеве едва не сорвались: Кислица рассказал, как удалось достичь договоренностей

В результате переговоров Украины и США в Женеве, Швейцарии, был разработан 19-пунктный мирный договор. В то же время ключевые вопросы остались на рассмотрение на встрече президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

При этом атмосфера переговоров очень напряженная, и руководителям делегаций — Андрею Ермаку и Марко Рубио понадобилось два часа, чтобы вернуть новости в нормальное русло. Об этом рассказал первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет издание Financial Times.

Кислица отметил, что обе стороны остались с "положительными" ощущениями по итогам встречи. Впрочем сама встреча была "интенсивной", но "продуктивной".

Украинская сторона заявила, что не может принимать решение об изменении территории, ведь это требует проведения общенационального референдума, согласно Конституции Украины.

При этом Кислица рассказал, что встреча началась очень нервно. Американская сторона была возмущена из-за утечки информации о мирном плане из 28-ми пунктов в СМИ. Дипломат описывает, что встреча была "на волоске" от того, чтобы быть сорванной.

Для того, чтобы успокоить американскую делегацию, понадобился двухчасовой разговор между Андреем Ермаком и Марко Рубио.

Кислица отметил, что американцы были внимательными, охотно выслушивали точку зрения украинцев и были открыты к предложениям.

"Почти все, что мы предлагали, было принято во внимание", — заявил Кислица.

В частности, теперь американская сторона готова снять предложение о введении ограничения численности украинской армии до 600 000 человек.

Предложение о всеобщей амнистии за потенциальные военные преступления, содержавшееся в первоначальном проекте, было переработано таким образом, чтобы учесть "тех, кто пострадал во время войны".

По мнению Кислицы теперь РФ должна показать, насколько они заинтересованы в достижении мира, или найдут причины не участвовать. По его словам, украинская делегация выразила готовность ехать "куда угодно", чтобы продолжить мирный процесс.

Кроме того Кислица подчеркнул важность Женевской встречи для сохранения диалога с США.

"обе стороны продемонстрировали, что партнерство является прочным и способным создать жизнеспособный документ для лидеров", — заявил Кислица.

В то же время он предупредил, что во время переговоров стороны должны не реагировать на волнение или ажиотаж, а думать об ответственности и сложности вопросов.

Встреча в Женеве

Напомним, что украинские переговорщики по итогам встречи в Женеве заявили, что переговоры с американской делегацией были "очень конструктивные", и ни одно замечание украинцев не осталось без внимания.

Мирный план сократили с 28 до 19 пунктов. Окончательный текст соглашения должны подписать президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп, прежде чем его отправят в Москву.

В то же время встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, о которой много говорили ранее, на этой неделе не запланирована.

В России заявили, что план, предложенный Трампом, который состоит из 28 пунктов, является приемлемым для них. В то же время в России отвергли европейские поправки, предложенные странами ЕС, назвав их "неконструктивными" и не подходящими России.